Маск меняет профиль? Tesla откроет в США собственные рестораны

На зарядных станциях Tesla в Америке можно будет перекусить. Фото: REUTERS/Thomas Peter
Автомобильная компания Tesla американского миллиардера Илона Маска может расширить сферу своей деятельности и основать сеть ресторанов.
Об этом сообщает Bloomberg
Ссылаясь на данные Ведомства по патентам и товарным знакам США, бренд Tesla хотят использовать для ресторанов различных типов: с функцией еды навынос, самообслуживания, закусочных или фастфудов.
Заявка на регистрацию марки была подана 27 мая – в известном логотипе компании буква E оформлена в виде трех тарелок.
Журналисты допускают, что речь идет о создании мини-маркетов и центров питания на зарядных станциях Tesla в Америке. Впрочем, по оценкам экспертов, это случится не раньше, чем через несколько месяцев.
Стоит отметить, что Маск делился планами основать сеть закусочных еще несколько лет назад. Например, в 2018 году он заявил, что хочет открыть ресторан для любителей "олдскульных" автомобилей, роликовых коньков и рок-музыки на новой зарядной станции в Лос-Анджелесе.
Напомним, в первом квартале 2021 года Tesla года вышла на рекордную прибыль – с января по март чистая прибыль компании составила 438 млн долларов, или 0,39 доллара в расчете на акцию.
Также мы сообщали о пожаре, который вспыхнул на заводе Tesla в американском городе Фримонт, штат Калифорния.