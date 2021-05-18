Маск лишился 3 млрд долларов за сутки – он больше не второй в рейтинге миллиардеров

Размер состояния основателя Tesla напрямую зависит от успешности его компании, а она последнее время теряет в цене

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, который одним словом обвалил курс биткоина, и сам несет финансовые потери. Состояние миллиардера за стуки уменьшилось на 3,16 млрд долларов из-за падения акций Tesla. В итоге Маск опустился на третье место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. Его состояние теперь оценивается в 161 млрд долларов. Вторую строчку занял совладелец компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

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Впрочем, по данным рейтинга Forbes, Маск все еще остается вторым богатейшим человеком на планете после Джеффа Безоса (Amazon). Кстати, аналитики этого издания оценивают состояние Маска на 10 млрд долларов скромнее, чем их коллеги из Bloomberg.

За два месяца капитализация Tesla упала на 20%. Это связано с дефицитом полупроводников и большой конкуренцией на авторынке.

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Напомним, когда Tesla била рекорд за рекордом на фондовых рынках (например, в ноябре 2020 года, когда капитализация Tesla впервые превысила 500 млрд долларов), Маск был самым богатым человеком в мире.

Кстати, недавно Илон Маск в прямом эфире шутил о синдроме Аспергера, своей странной речи, отправлении людей на Марс и имени сына: