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Малый бизнес и его сотрудники получат карантинные 8000 гривен. Кому выдадут и как отправить заявку

19 апреля, 09:19

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Стартует прием заявлений на выплату компенсаций в красных зонах карантинах. Запросы нужно отправлять в электронном виде

Малые предприниматели и их наемные сотрудники из красных зон с 19 апреля смогут отправлять заявки на получение карантинных 8000 грн, анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль. Заявки принимают через приложение или портал "Дія", правила получения помощи прописаны в дополнениях к постановлению № 329. Главные условия:

  • Получатели должны находиться на учете в качестве плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
  • Местом регистрации получателей должен быть регион Украины, который отнесен к красной зоне карантина.

Как подать заявку на 8000 грн через "Дія"

  • Авторизоваться в приложении "Дія" через BankID или ЭЦП.
  • В разделе "Услуги" нажать "Получить помощь" ("Дія" автоматически проверит информацию о получателе).
  • Ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN (получить деньги можно только на личный счет).
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Если у вас нет такой функции – скорее всего, вы не имеете права на получение компенсации в 8000 грн.

Виды деятельности ФОПов, сотрудники которых имеют право на получение карантинных 8000 грн

  • Розничная торговля деталями для автотранспортных средств;
  • Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;
  • Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля мебелью, осветительными принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля книгами в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля подержанными товарами в магазинах;
  • Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;
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  • Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью;
  • Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;
  • Другие виды розничной торговли вне магазинов;
  • Деятельность ресторанов, оказание услуг питания;
  • Поставка готовых блюд для событий, обслуживание напитками;
  • Демонстрация кинофильмов;
  • Организация конгрессов и торговых выставок;
  • Театральная и концертная деятельность;
  • Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;
  • Функционирование театральных и концертных залов;
  • Функционирование библиотек и архивов;
  • Функционирование музеев;
  • Функционирование спортивных сооружений;
  • Деятельность спортивных клубов;
  • Деятельность фитнес-центров;
  • Функционирование аттракционов и тематических парков;
  • Организация других видов отдыха и развлечений;
  • Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
  • Деятельность по обеспечению физического комфорта.

На эту программу поддержки планируют потратить около 3 млрд гривен из госбюджета. За счет местных бюджетов могут выплачиваться дополнительные суммы. Их установят непосредственно на местах.

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Напомним, в красной зоне карантина находится больше 10 регионов.

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бизнес компенсации карантин выплаты получение ФЛП Дія красная зона

Источник: Сегодня

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