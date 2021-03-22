Маленькая Украина в Польше. Как наши мигранты освоили бизнес для своих

Заробитчане в основном говорят по-польски, но покупать, лечиться и стричься все равно хотят у земляков

Украинские мигранты на в Польше организуют сервис "для своих". Наших соотечественников в этой стране стало уже настолько много, что проще не везти украинские деликатесы из дома, а купить у своих же в Польше. То же самое касается услуг – мигранты стараются и стричься, и лечиться друг у друга. И в этом есть смысл: более миллиона клиентов оставляют у предпринимателей до 2 млрд долларов в год.

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О тоске по зефиру, о том, почему возят в Польшу книги и зачем украинцам балет в Варшаве, рассказала корреспондентка "Сегодня" Маргарита Сытник в новом сюжете о жизни мигрантов в Польше.

Еще несколько лет назад неудовлетворенной потребностью украинцев в Польше оставалась покупка нормальной селедки, халвы или зефира, которые не так-то просто найти на чужбине. Но теперь это все доступно в магазинах с украинскими товарами.

Все больше мигрантов остаются в Польше и ходят "за своим к своим". В стране открываются украинские рестораны, салоны красоты, стоматологические кабинеты и больницы.

Еда

Целый зефир-бар в Варшаве открыла семья Красовских из Беларуси. Они переехали сюда в поисках лучшей жизни в самый разгар пандемии и сразу же ощутили бешеный спрос со стороны украинцев. Сладости Красовские производят самостоятельно.

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Клиенты – в восторге. Особенно радуются те, кто из-за пандемии стал реже ездить домой и пополнять запасы лакомств.

Медицина

А украинских врачей в Польше ждали уже давно. Их все время ищут в социальных сетях и через знакомых. Мигранты по большей части разговаривают по-польски, но лечиться предпочитают у земляков.

"Медицина в Польше отличается от украинской. Наши врачи понятно ведут прием, с ними можно пообщаться. Можно найти компромисс в плане лекарств", – говорит собственник клиники Сергей Кондрашов.

Он, кстати, и не собирался открывать клинику в Польше. Пять лет Сергей занимался трудоустройством врачей. Из-за того что процедура подтверждения дипломов растягивалась на годы, только перед пандемией первые украинские медики смогли начать практику. И здесь уже спрос сделал свое дело.

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Книги

В самое яблочко попали и подруги Настя и Мария – они самолетами возят в Польшу книги. Считают не по количеству экземпляров, а в тоннах. Последняя партия литературы потянула на 2800 тонн. Говорят, их книги мотивируют мигрантов что-то менять в своей жизни, открывать собственный бизнес.

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Девушки и сами сперва приехали в Польшу просто на заработки, но в итоге основали книжную лавку. Идея возникла из-за любви к чтению и тотального отсутствия книг на родном языке. Сначала заказали всего 20 книг, то те разлетелись просто мгновенно. С тех пор объемы только растут.

"Мы начинали с маленькой комнатки на 20 квадратных метров. Во время пандемии мы расширились в два раза. Сейчас нам снова немного тесно, хотим дальше расширяться", – рассказывает совладелица букрума Czytajswoje Анастасия Снопова.

Балет

Некоторые украинские мигранты только в Польше смогли найти то, чего им не хватало в Украине. Бизнес-аналитик международной компании Екатерина Аксенова в детстве занималась балетом и уже не верила, что снова вернется к своей мечте.

В каждом крупной городе Польше уже открылись по несколько танцевальных школ для украинцев. Алина Клопижникова создала в Варшаве первую балетную студию. Здесь тренируются украинские мигранты в возрасте от 2,5 до 50 лет.

"Девочки раньше занимались, потом не сложилось, и педагог сказал – нет, не то. Увидели сейчас рекламу и пришли. Мечты сбываются. Очень бы хотелось показать Польше, что мы не просто приезжаем сюда поработать", – говорит Алина.

Что еще?

Сервис для своих также включает салоны красоты, СТО, бухгалтерские компании, маркетинговые и рекламные агентства. Все они обслуживают земляков на родном языке.

"У нас только 10% польских клиентов, а 90% – это те, кто хочет, чтобы с ними говорили на одном языке. Особенно мы любим клиентов, которые уже были у поляков. Они знают, насколько холодны и далеки от клиента польские бухгалтеры. А мы стараемся быть ближе, что-то подсказать. В Польше же бухгалтер не имеет права давать советы", – рассказал собственник бухгалтерской компании Виталий Химчук.

Кроме того, поляки уже тоже поняли, что украинцы – это более миллиона клиентов. И начали конкурентную борьбу. Польская инфраструктура уже стала более приветливой и постепенно адаптируется к украинцам. Например, в некоторых музеях уже появились экскурсии на украинском языке, вводят украиноязычные консультации банки и транспортные компании.

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В то же время и сами жители Польши присматриваются к украинскому сервису – уже распробовали зефир и вареники, перенимают бьюти-тренды из салонов красоты и интересуются, что еще привезли мигранты из Украины.

Напомним, ранее мы также рассказывали, как украинцы скупают квартиры в Польше.

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