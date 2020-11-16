Локдаун выходного дня в Украине признают форс-мажором

В Украине усилят поддержку бизнеса, который страдает из-за карантина выходного дня. В частности, введение карантина признают форс-мажором, что поможет предпринимателям в вопросах аренды и других финансовых обязательств. Кроме того будут действовать "кредитные каникулы".

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с участием президента Владимира Зеленского, сообщает Офис президента.

Также Кабмин восстанавливает поддержку малых предпринимателей с детьми и программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты рабочего. Продолжается программа кредитов для бизнеса под 5-7-9%.

Шмыгаль также сообщил, что уже прошли встречи с бизнесом, который ограничен в работе из-за карантина выходного дня. В планах правительства – продолжение такого формата работы. Встретиться хотят с представителями каждой отрасли экономики.

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Напомним, "кредитные каникулы" не освобождают ни физ-, ни юрлиц от платежей по телу кредита и по процентам. Речь идет только о запрете применения санкций за просрочку.

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