Lidl заходит в Украину: что будет продавать главный конкурент АТБ

В Lidl восемь с десяти товаров, на прилавках, принадлежат собственным торговым маркам

Кроме развития собственных торговых марок, Lidl инвестирует в свою инициативу "Get Fresh" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине вскоре может появится первый супермаркет Lidl, который составит конкуренцию украинской сети АТБ. В этих магазинах будут продавать товары собственных торговых марок и европейского качества – именно так Lidl действует во всех странах, где работает.

Что продают в Lidl

В Lidl восемь с десяти товаров на прилавках принадлежат собственным торговым маркам. Компания производит свои чистящие средства, кофе, овощи, фрукты. Такие товары стоят намного дешевле. В то же время, они, по словам представителей компании, качественные. Производители придерживаются самых жестких норм и стандартов.

Реклама

Компания производит:

молочные продукты PILOS и MILBONA;



мясные продукты DULANO и PIKOK;



рыбные продукты NAUTICA;



мороженое – GELATELLI и BON GELATI;



кофе BELLAROM и чаи LORD NELSON.



Какие товары выбирают покупатели

Не всеми товарами от Lidl довольны покупатели. На некоторые из них поступает много жалоб. Издание The Sun опубликовало список продуктов, на которые чаще всего жалуются люди.

Покупатели не советую другим покупать чистящие средства, печенье Towergate, фруктовый солодовый батон, замороженную пиццу. Но, советуют выпечку, в том числе булочки с корицей, круассаны, булочки с шоколадом, булочки с изюмом, яблоки, пончики со льдом, замороженные бургеры с острой фасолью, сушеные макароны Baresa, таблетки для посудомоечной машины и средство для удаления накипи W5.

Реклама

/ Фото: The Sun

Собственные торговые марки и акцент на свежесть

Кроме развития собственных торговых марок, Lidl инвестирует в свою инициативу "Get Fresh", направленную ​​на расширение ассортимента свежих органических продуктов — мяса, фруктов и овощей. При выходе на украинский рынок, Lidl может начать активно сотрудничать с украинскими фермерами. Но, для этого им придется отказаться от вредных добавок и пестицидов.

"Компания хорошо работает с местными поставщиками и использует маркетинговую коммуникацию для их In-store продвижения, формируя позитивное восприятие покупателями. Для нашего рынка широкий ассортимент продуктов местных производителей может быть под вопросом, так как есть сценарии жесткой конкурентной борьбы со стороны Lidl, когда местные продукты в их магазинах практически отсутствуют. Ключевым преимуществом Lidl для украинского рынка могут стать недорогие качественные импортные продукты и собственные торговые марки", – комментирует эксперт Юлия Дзюба.

Реклама

Ранее мы сообщали, что, по мнению экспертов, крупнейшая европейская сеть супермаркетов Lidl, по примеру которой открывались первые магазины АТБ, вряд ли появится в Украине в 2022 году.

Напомним, что в Украине свой первый магазин открыла российская сеть супермаркетов Mere, которая, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, является спецоперацией российских спецслужб.