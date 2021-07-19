Кубраков продал свою долю в бизнесе: сколько получил министр

Как рассказал министр инфраструктуры, этот бизнес он основал вместе с партнерами в 2016 году

Александр Кубраков продал долю в бизнесе / Фото: Facebook

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков продал свою долю в бизнесе.

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Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

Бизнес, долю в котором он продал, специализируется на управлении недвижимостью и услугах ЖКХ. Компания была основана еще в 2016 году и уже вышла на рынок более 10 городов Украины.

"В 2019 году, когда я впервые принял решение присоединиться в избирательный список "Слуги народа", я передал свою долю в группе компаний в управление. В конце 2020 года я принял решение продать свою долю бизнеса. Для оценки ее стоимости была привлечена компания из большой четверки", – сообщил он.

Кубраков получил 9,863 млн грн, согласно данным в Едином государственном реестре деклараций.

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Напомним, Верховная Рада назначила главу "Укравтодора" Александра Кубракова министром инфраструктуры, после того как был уволен Владислав Криклий.

Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказывал, куда пойдет работать экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий.

А о том, когда в Украине могут появиться платные дороги, смотрите в сюжете "Сегодня":