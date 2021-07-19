Кубраков продал свою долю в бизнесе: сколько получил министр

Александр Кубраков продал долю в бизнесе / Фото: Facebook
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков продал свою долю в бизнесе.
Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.
Бизнес, долю в котором он продал, специализируется на управлении недвижимостью и услугах ЖКХ. Компания была основана еще в 2016 году и уже вышла на рынок более 10 городов Украины.
"В 2019 году, когда я впервые принял решение присоединиться в избирательный список "Слуги народа", я передал свою долю в группе компаний в управление. В конце 2020 года я принял решение продать свою долю бизнеса. Для оценки ее стоимости была привлечена компания из большой четверки", – сообщил он.
Кубраков получил 9,863 млн грн, согласно данным в Едином государственном реестре деклараций.
Напомним, Верховная Рада назначила главу "Укравтодора" Александра Кубракова министром инфраструктуры, после того как был уволен Владислав Криклий.
Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказывал, куда пойдет работать экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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