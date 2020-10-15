Костюмы больше не нужны. Мир деловой моды оказался в небывалом кризисе из-за коронавируса

Людям по всему миру перестала быть нужна деловая одежда. Индустрия "официальной моды" уже несет колоссальные потери. Из-за коронавируса большинство сотрудников, которые обычно носили костюмы, теперь находятся на удаленной работе. Кроме того, стало очень мало свадеб, вечеринок и т.д. Новый образ жизни повысил популярность спортивный одежды. И эта тенденция, по словам экспертов, переживет пандемию.

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О том, как COVID-19 перевернул глобальный сектор производства одежды, рассказало агентство Reuters. Сайт "Сегодня" выбрал главные факты.

Аналитики агентства перечислили последствия, которые уже ощутил на себе модный мир:

Самыми популярными брендами стали продавцы спортивной одежды. Nike занял первое место в рейтинге платформы Lyst. Это первый раз с момента появления рейтинга, когда лидер не является брендом роскошной или деловой моды.

Цены на костюмную шерсть в Австралии упали более чем вдвое – до минимума за 10 лет. А эта страна – крупнейший в мир поставщик шерсти мериноса.

Овцеводы находятся в тяжелом положении. Место для хранения невостребованной шерсти заканчивается, и некоторые фермеры уже переориентируются на производство баранины.

Фабрики по пошиву в северной Италии потеряли 25-80% заказов от розничных продавцов. Китайские покупатели тоже отменяют заказы. Эти две страны обеспечивают большую часть спроса на костюмную шерсть в мире.

Сами розничные продавцы, которые специализируются на деловой одежде, едва держатся на плаву. О банкротстве и закрытии магазинов уже объявили несколько популярных в США и Европе сетей – Men's Wearhouse, Brooks Brothers и TM Lewin. Другие не гарантируют своего выживания.

"Итальянский дизайнер Брунелло Кучинелли производит мужские костюмы по 7000 евро. Но даже он – как и большинство людей во всем мире – месяцами не носил костюм, не говоря уже о том, чтобы покупать такую одежду", - пишет агентство.

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Эксперты говорят, что постепенный переход к повседневной и спортивной одежде продолжается уже много лет, а пандемия COVID-19 просто придала ему особый толчок.

Это свидетельствуют о том, что продажи деловой одежды продолжат падать и в дальнейшем. А значит, всей цепочке ее производства и поставок придется искать новые способы заработка. Одним из них может стать переориентирование на пошив более универсальных костюмов. Они производятся из более демократичных тканей и менее прихотливы в уходе, например, мнутся не так сильно, как их классические аналоги.

Напомним, проблемы из-за пандемии возникли и у продавцов одежды масс-маркет. Например, испанская компания Inditex – владелец брендов Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и др. – закрывает 1-1,2 тысячи из 7,4 тысячи магазинов.

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Также новости "Сегодня" рассказывали о том, как потребовать компенсацию, если костюм испортили в химчистке:

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