Коронавирус изменил мир. 5 приоритетов для бизнеса будущего

Коронавирус открыл совершенно иное будущее для бизнеса и трудовой жизни в целом. И хотя процесс тотальной цифровизации начался задолго до пандемии, теперь он приобретает небывалые масштабы. В изменившихся условиях смогут выжить далеко не все, поэтому бизнес начал активно готовиться к новой реальности. Исследования ОЭСР показывают, что 31% рабочих мест будут радикально преобразованы в результате автоматизации. Но в то же время появляются и новые запросы, а вместе с ними – новые рабочие места.

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Аналитики PwC и Visualcapitalist выделили пять приоритетов. Они помогут определить рабочий план компании, которая хочет быть успешной в новом мире.

1. Гибкая бизнес-стратегия

Гибкое и быстрое реагирование (в том числе на COVID-19) станет ключевым фактором для улучшения положения компаний. Такого мнения придерживаются 72% главных финансовых директоров (CFO) в США. Речь идет о таких механизмах организации, как удаленная работа, нестандартные рабочие часы, более короткие рабочие недели и т.д.

2. Кадровое планирование

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Только набора персонала недостаточно. Для создания сильного кадрового резерва следует подумать о трех шагах:

Качественный подбор сотрудников. При приеме на работу нужно следить за вовлеченностью кандидатов, а также соблюдать разнообразие. Гендерная инклюзивность, например, хороша для увеличения чистой прибыли – доказано, что она увеличивает производительность работы.

Удержание талантов. Для этого лучше не нанимать людей с расчетом на краткосрочное сотрудничество. Вместо этого лучше учить людей буквально с нуля, а потом развивать навыки, уделяя особое внимание квалификации в области цифровых инструментов.

Адаптивность. Не следует пренебрегать наймом независимых подрядчиков и фрилансеров.

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3. Обучение и инновации

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В будущем будут пользоваться спросом как цифровые, так и чисто "человеческие" навыки. Поэтому, чтобы идти в ногу с тенденциями, повышение квалификации должно включать обучение как цифровой грамотности, так и критическому мышлению.

4. Отношение к сотрудникам

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PwC отмечает, что каждый третий работник был бы готов рассмотреть более низкую оплату ради устройства на работу, где он будет полноценно вовлечен в процесс, будет получать опыт и строить значимые отношения. Но чтобы это произошло, работодатель должен уделить особое внимание индивидуальным потребностям каждого работника.

5. Условия труда

И снова речь о гибкости. Возможность работать откуда угодно и когда угодно – один из ключевых бизнес-трендов. Это вынуждает бизнес менять конфигурацию "традиционного офиса" на гибридные варианты и расширять возможности дистанционной работы. Соответственно, компаниям приходится больше вкладывать в освоение современных технологий.

"Многие компании сосредотачиваются только на двух или трех из вышеперечисленных приоритетов, но согласование всех пяти будет иметь решающее значение для будущего работы", – резюмируют аналитики.

Напомним, ранее украинский Нацбанк выяснил, что к бизнесу возвращается оптимизм. Количество пессимистично и оптимистично настроенных предприятий начало выравниваться, а индекс ожиданий деловой активности подрос до 49,4 пункта. Нейтральной считается отметка в 50 пунктов. Подробнее рассказывал директор департамента статистики НБУ Юрий Половнев:

Видео: НБУ

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