Конкурент АТБ заходит в Украину: для кого Lidl на самом деле окажется соперником

Рассказываем, станет ли Lidl конкурентоспособным на украинском рынке

Lidl составит достойную конкуренцию другим торговым сетям в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Уже имеющуюся конкуренцию на рынке Lidl сильно не всколыхнет. По крайней мере, не в ближайшие годы.

Такое мнение выразил в своем блоге на сайте сети SPAR Роман Корсак, генеральный директор инвестиционной группы VolWest Group.

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По его мнению, полностью ответить на вопрос: есть ли на украинском рынке место еще для одного дискаунтера, пока невозможно, ответ придет со временем. Причина в том, что в Украине уже представлено разнообразие возможных форматов торговых заведений, это и: convenience stores, магазины у дома, супермаркеты, гипермаркеты и, в частности, дискаунтеры.

Наш рынок не удивишь

По словам Романа Корсака, украинские сети дадут отпор "немцу" и станут ему достойным конкурентом. Ведь наш рынок уже не удивишь современными программами лояльности с мобильными приложениями/чат-ботами, уникальными маркетинговыми кампаниями, кассами самообслуживания, красивыми экстерьерами и интерьерами, современными концепциями заведений, интернет-платформами и т.д.

Сегодня украинские ритейлы имеют те же технологии, умения и знания, что и Lidl. Да и вообще, по сравнению с европейским рынком, наш очень децентрализованный: каждый регион имеет свою специфику, уникальные местные товары.

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"На местном уровне локальная сеть лучше знает и чувствует покупателя, чем мировой гигант" , — написал Корсак.

Не следует также исключать и политический аспект украинского рынка.

"Отдельные регионы контролируются "своими" людьми, а интересы связанных ритейлеров (локации для аренды, разрешения на строительство, коммерческие условия и т.п.) лоббируются на верхах", – добавил он.

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Места в Украине заняты

По словам генерального директора инвестиционной группы VolWest Group, лучшие локации в Украине уже давно заняли имеющиеся на рынке игроки.

"Lidl придется либо покупать другие сети, либо открываться на окраинах городов, либо открываться "двери в двери" с имеющимися игроками рынка. По-моему, то вариант покупки более вероятен, если Lidl серьезно настроен захватить большую долю украинского рынка. Как раз высокая децентрализация нашего рынке дает немецкому дискаунтеру эту возможность", — отметил Роман Корсак.

Украинские ритейлы покажут, "кто дома хозяин"

Эксперт успокаивает, что опасаться другим сетям прихода Lidl не стоит.

"По моему мнению, украинские ритейлеры полностью готовы встретить немецкого дискаунтера и показать, кто дома хозяин", – пишет Корсак.

Однако на рынке будут и те игроки, которые испугаются, закроются, продадутся или еще хуже – начнут играть в ценовые войны с дискаунтером.

"А это война на чужом поле, которая приведет к 100% поражению", – замечает Роман Корсак.

Где откроют первый магазин

Первый супермаркет немецкой сети Lidl, которая может стать серьезным конкурентом для украинской АТБ, может появиться в Ивано-Франковске. Об этом заявил глава города.

Он рассказал, что в городе планировалось открыть гипермаркет французской семьи Auchan SA – "Ашан Украина". Однако из-за карантина эта идея сейчас на паузе.

Эксперты считают, что запуск торговой сети займет более года, при этом официального подтверждения компании до сих пор нет. Это связано с внутренней политикой – она не афиширует свои планы.

Напомним, что Lidl имеет достаточно низкие цены, а в супермаркетах сети находится около двух тысяч уникальных продуктов, однако их количество невелико.

Ранее мы рассказывали, что американка Су-Джит Лин составила свой ТОП-7 продуктов из Lidl, который собрался на украинский рынок и может составить конкуренцию АТБ, советует попробовать их каждому.