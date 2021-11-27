Конкурент АТБ нацелился на Украину: какие товары продают в Lidl

В основном компания предлагает проверенные товары собственных брендов или поставщиков

Компания уделяет особое внимание контролю за свежестью продуктов / Фото: Коллаж: Сегодня

На украинский рынок собирается выйти немецкая сеть супермаркетов Lidl, но получиться ли у европейсой компании сохранить европейское качество и низкие цены. Тем более в Украине уже есть компания АТБ, которая как раз предлагает дешевые продукты украинским семьям.

Качество продуктов

Представители компании неоднократно заявляли, что у европейской торговой сети высокие стандарты качества, а также требования к производителям.

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"Мы очень ответственно относимся к качеству производимых продуктов и их составу, поэтому наши собственные бренды – это уже проверенные временем продукты и промтовары, которые мы предлагаем во всей сети Lidl. Перед тем, как попасть на полки наших магазинов, продукты проходят дополнительный контроль качества в независимых лабораториях, также мы проводим аудит производителя", – заявляла в интервью онлайн-журналу KLIK руководитель департамента корпоративной коммуникации Дана Хасана.

По ее словам, компания уделяет особое внимание контролю за свежестью овощей и фруктов. В супермаркеты их доставляют ежежневно от местных поставщиков. Но, они должны выращивать их по всем стандартам Lidl.

Немцы требуют некоторые сертификаты, которые есть не у всех компаний. Например, Global G.A.P. А. Чтобы его получить необходимо выращивать овощи, фрукты и ягоды, птицу или скот без применения химикатов, а продукты должны быть экологическими.

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Также Lidl следит за гигиеной работников этих предприятий. Ведь на поверхности плодов не должно быть опасных инфекций, например, кишечной палочки. Для этого фермеры должны использовать для выращивания определенного качества удобрения и воду. А для работников компании должны установить санузел прямо на поле, чтобы они могли вымыть и высушить руки, прежде чем приступить к работе.

"Есть много примеров, когда продукт, произведенный на одном из местных рынков, попадает и в наш международный ассортимент и таким образом выходит на новые экспортные рынки. Да, мы устанавливаем высокие требования к качеству и требуем от наших поставщиков международно признанных сертификатов. Внедрение новых стандартов и сертификация, конечно, займут некоторое время, но от этого выиграют все", – заявляла ранее Дана Хасана.

Цены в Lidl

Маркетинговая стратегия Lidl основана на том, что супермаркеты предлагают покупателям свежие и качественные продукты по приятным ценам. Компания, также, делает скидки покупателям.

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В Lidl более низкие цены, потому что компания

покупает крупным оптом, поэтому имеет скидки от поставщиков;

продает товары собственного производства, которые стоят дешевле;

экономит на количестве продавцов в зале;

экономит на оборудовании (товары стоят просто в коробках на полках).

В основном компания продает проверенные товары собственных брендов или поставщиков. Но, за счет транспортировки товаров между странами, не на все продукты удастся сохранить приятные цены.

"Это будут определенные продукты или группы продуктов, которые будут интересны покупателям. Но над этим работают и другие сети. Местные торговцы могут рассчитывать на некоторые дополнительные каналы поставок от компаний, которые нашли возможность сэкономить и удешевить товары", - заявил глава Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич..

Примечательно, что по похожей модели работает украинскаясеть супермаркетов АТБ. Соответсвенно компании будут конкурировать.

Ранее мы сообщали, что американка Су-Джит Лин составила свой топ-7 продуктов из Lidl, который собрался на украинский рынок и может составить конкуренцию АТБ, и советует попробовать их каждому.

Кроме того, пока компания Lidl, которая собирается конкурировать с АТБ, только планирует открытие первых магазинов в Украине, в интернете уже полным ходом продают европейские товары из этих супермаркетов.