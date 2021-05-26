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Конец эпохи. Легендарную киностудию Metro-Goldwyn-Mayer продают Amazon

26 мая, 16:43

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Две компании заключили сделку о слиянии – пользователи Amazon Prime получат доступ к более 4 тысячам лент из фильмотеки MGM

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Американские компании Amazon и Metro-Goldwyn-Mayer заключили окончательное соглашении о слиянии, согласно которому стриминговый гигант купит киностудию MGM с 97-летней историей за 8,45 млрд долларов.

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Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе Amazon.

Конечная сумма сделки оказалась примерно на 40% выше той, которую предлагали другие потенциальные покупатели, в числе которых были Apple и Comcast.

Это поможет значительно расширить асортимент для пользователей программы Amazon Prime за счет более 4 тысяч любимых многими фильмов, принадлежащих Metro Goldwyn Mayer. В их число входят франшизы "Рокки", "Робокоп", "Молчание ягнят" и другие.

Главной жемчужиной в коллекции MGM остаются фильмы об агенте 007 Джеймсе Бонде. После слияния Amazon получит 50% прав на шпионскую кинофраншизу.

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Для Amazon это будет второй по величине сделкой после покупки розничной экосети Whole Foods Market за 13,4 млрд долларов в 2017 году.

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Прекращение существования MGM в качестве самостоятельной компании приведет к радикальной перестройке медиабизнеса, считают в New York Times.

Когда сделка будет закрыта, пока что неизвестно. Для этого компаниям необходимо получить разрешение всех регулирующих органов. Ссылаясь на инсайдерскую информацию, американские СМИ полагают, что это случится к концу 2021 года.

Стоит отметить, что стоимость сделки о слиянии Amazon и MGM оказалась в 8,5 раз меньше рекорда для киноиндустрии – в 2019 году компания Walt Disney приобрела 21st Century Fox Inc за 71,3 млрд долларов.

Напомним, что ранее в этом году генеральный директор Amazon Джефф Безос заявил о намерении скоро оставить свою должность.

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