Кому-то придётся уйти. Кто может потерять работу из-за нового локдауна

Какие профессии окажутся под угрозой во время новой волны коронавируса и как этого избежать

Какие сотрудники рискуют потерять работу во время карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина постепенно переходит в "красную зону" и работники определенных профессий снова начали волноваться за свои рабочие места.

Все помнят прошлый год, когда сотни людей потеряли работу, а предпринимателям до сих пор не удалось восстановить докарантинний уровень дохода.

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"Сегодня" с экспертом разбирались, кому грозит сокращение через новую волну COVID-19 и насколько мощным будет новый экономический удар.

По словам экономиста и финансового аналитика Алексея Куща На этот раз карантин уже не принесет такого ущерба экономике и финансовому состоянию украинских граждан и гораздо большей проблемой является рост цен на газ.

Так как накладываясь на карантин, высокие цены на голубое топливо делают убыточными почти 90% украинских предприятий.

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"Любой карантин это ограничение предпринимательской деятельности бизнеса и потребительской активности людей, которые уменьшили свои доходы. В первую очередь будут страдать отрасли, связанные с инвестиционной и потребительской активностью населения", – говорит эксперт.

То есть прежде всего, снова пострадают:

сфера услуг,

обслуживания,

развлечений,

и туризма, в том числе транспорт.

"Но в данный момент, в отличие от предыдущих периодов, существуют возможность введения адаптивного карантина и не закрывать всю страну, а делать это локально, чтобы экономика продолжала работать", – отмечает Алексей.

Работать позволяют и новые условия, объявленные правительством – в красной зоне можно работать даже ресторанам и развлекательным заведениям, однако 100% персонала и посетителей должны быть вакцинированы.

Это казалось бы облегчение, вызвало новую волну возмущения у людей, которые не хотят прививаться из-за собственных убеждений.

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А Минздрав в ответ выпустил указ, разрешающий работодателям увольнять работников, которые отказываются без объективных причин делать прививки от коронавируса.

Таким образом, это может повлечь за собой целый ряд увольнений, снижение платежеспособности населения и закрытие различных бизнесов.

Вакцинированным будет легче?

Некоторые люди упорно отказываются прививаться несмотря на призывы врачей и работодателей, а без 100% вакцинированного персонала работать в красной зоне невозможно.

Владельцы бизнеса жалуются, что если работать только на вакцинированных – не будет никакой прибыли и только лишние убытки от работы. Так может лучше закрыться и переждать локдаун?

Наш эксперт уверен, что нет.

По словам Алексея, работа в красной зоне позволит определенное время поддерживать бизнес и экономику на плаву, а также не даст случится сильному сокращению рабочих мест.

"Однозначно выгоднее вакцинировать персонал и работать дальше. Для того, чтобы работать прибыльно этого будет действительно недостаточно, но этого будет достаточно для того, что поддерживать бизнес на плаву. Ведь, если ты выпадаешь на время из системы то восстановить все сначала очень трудно."

По мнению экономиста, стартовать заново после локдауна – очень дорого и сложно, а сколько придется ждать разрешения работать без прививок, чтобы устроиться на работу – вообще неизвестно.

"В данном случае – вакцинация лучший вариант, а если мы говорим о крупных городах, где в основном развивается сфера услуг, то там и вакцинированного населения больше, то есть будет больше шансов заработать."

Кого уволят

Эксперт убеждает – массового увольнения официантов и продавцов не будет. На этот раз работу из-за карантина потеряет гораздо меньше людей, однако некоторым все же придется уйти.

Скорее всего будет сокращение временных рабочих мест и сезонных вакансий. То есть основной костяк персонала будет сохраняться, а вот новые работники, которых приняли в штат, когда был большой поток клиентов, будут сокращены.

По словам Алексея Куща, будет сложно найти подработку и устроиться на сезонную работу.

"Я не ожидаю серьезного сокращения рабочих мест, я думаю, что безработица может вырасти до 10-11%", – отметил аналитик.

Сейчас есть все шансы, чтобы применить модель адаптивного карантина и не допустить массового увольнения, даже в тех сферах, которые больше всего страдают от ограничений, убежден эксперт.

Ранее "Сегодня" с экспертами разбирались, как новая волна коронавируса ударит по украинским ФОПам и как малым и средним предпринимателям может помочь государство.

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