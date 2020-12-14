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Компания Artwinery презентовала новый сайт с e-commerce

14 декабря, 16:44

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Теперь в интернет-магазине Artwinery можно купить игристое с доставкой к порогу

Лидер Украины по производству игристых вин компания Artwinery (прежнее название "Артемовский завод шампанских вин") в преддверии новогодних праздников презентовал новый сайт, который включает в себя функцию интернет-магазина https://artwinery.com.ua/.

Обновленный сайт выполнен в современном дизайне, имеет практичный и простой функционал, но самое главное – теперь для потребителей доступна функция "купить игристое онлайн с доставкой к порогу".

"Пандемия и ее последствия поставили бизнес перед выбором – развиваться и отвечать потребностям потребителя или же терять значительную долю рынка. Люди все меньше хотят тратить время на очереди и забитые супермаркеты, отдавая предпочтения покупкам онлайн из дому или офиса. Поэтому запуск собственной электронной коммерции – это не только новый виток развития для нашей компании, но и очередное доказательство того, что Artwinery как лидер рынка сочетает лучшие традиции классического производства с инновационными подходами", – комментирует Игорь Толкачев, генеральный директор компании.

Запуск сайта разделен на 3 этапа. Первый этап запущен в канун высокого сезона и включает в себя интернет-магазин. Презентация второго этапа состоится в начале следующего года и будет включать в себя максимально развернутую информацию компании Artwinery, а третий – уникальные фишки, которые и будут отличать собственный сайт компании от других игроков рынка.

Разработкой сайта компании Artwinery занимается Vintage Web Production. "Создать интернет-магазин для монобренда — это всегда интересный и одновременно серьезный вызов. Потому что перед нами стоит задача показать бренд по-новому для потребителей. В ходе работы мы проводили много интервью с целевой аудиторией и исследовали множество факторов – начиная с того, как пользователям комфортно совершать покупки на сайте, что влияет на принятие решения о покупке игристого, и заканчивая тем, как они воспринимают дизайн проекта в целом", - прокомментировала Елена Саливон, Chief Project Officer Vintage. "Благодарим команду Artwinery за вовлечение и комфортную работу. Мы видим, что этот проект уже показывает классные результаты и все это благодаря синергии работы двух команд — Artwinery и Vintage", – добавила она.

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онлайн игристое вино e-commerce ARTWINERY
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