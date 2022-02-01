"Когда открыла – была в шоке": украинку возмутила полученная на "Новой почте" посылка

Клиентка получила 1000 гривен вместо телевизора за 15 тыс. грн

На "Новой почте" снова не разобрались с посылкой клиента / Фото: УНИАН, Новая почта, Коллаж: Сегодня

Украинка, купившая телевизор в одном из интернет-магазинов, пожаловалась на работу "Новой почты" – товар, который ей отправили в посылке, оказался неисправным и с большой трещиной на экране.

О разбитом телевизоре Ирина Котляренко рассказала в эфире телеканала "Украина".

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По ее словам, телевизор, на который она потратила 15 тысяч гривен, оказался с огромной трещиной на экране.

"Я после работы его забирала, поэтому у меня не было времени рассматривать, я просто забрала посылку и приехала домой. Когда я открыла, я была в шоке – там во весь экран по диагонали была трещина и он даже не включался. Его наверняка там нормально трясли", – рассказывает Котляренко.

Женщина считает, что товар могли испортить именно на почте, но, несмотря на это, "Новая почта" компенсировала клиенту всего 1 тысячу гривен – именно на такую сумму была застрахована посылка с телевизором.

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Что говорят эксперты?

Киберэксперт Наталья Бугаева советует украинцам никогда не снижать цену застрахованного товара и объясняет почему.

"Не занижайте страховку, ведь в любом случае, если что-нибудь повредится при осмотре – вам компания будет вынуждена выплачивать именно компенсацию, тот размер страховки, который вы указали. Требуйте также, чтобы перед упаковкой товара в коробку отправитель обернул посылку в несколько слоев" защитной пленки Это существенно снизит вероятность повреждения при транспортировке. , – говорит Бугаева.

А вот эксперт по безопасности Игорь Ковалевский дает покупателям следующие советы:

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внимательно осматривать товар перед покупкой;

никогда не оплачивать заранее;

проверять исправность техники в почтовом отделении;

"Да вы обезопасите свою посылку от каких-то таких форс-мажорных обстоятельств ", – добавляет Ковалевский.

Также обязательно нужно сверять серийные номера техники с прописанными в документах. Ведь известны случаи, когда работники почты в пути меняли новый товар на идентичный, но испорченный.

Новые тарифы "Новой почты"

С 1 января 2022 года почтовый оператор несколько уменьшает некоторые цены на свои услуги так для доставки посылок в черте города и его пригороде тариф будет следующим:

для посылок до 2 кг цена снижается с 45 до 40 грн.;

отправка до 30 кг будет стоить 80 грн. вместо 100.

Также если вы решили вернуть посылку после осмотра, заплатите 15 грн. вместо 30.

"Сегодня" ранее писали, что цены на услуги меняет и "Укрпочта ", а также рассказывали, могут ли вам отказать в посылке через надпись на коробке.