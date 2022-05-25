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Клиентка "Новой почты" не смогла получить посылку из-за терминала – что произошло

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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25 мая, 11:57
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Рассказываем, как компания предложила клиентке решить проблему
"Новая почта" не смогла выдать послыку клиенту
"Новая почта" не смогла выдать послыку клиенту / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня, Новая Почта

Клиенты "Новой почты" пожаловались на проблемы с получением посылки и возвратом средств.

Об этом пользовательница написала отзыв на своей странице в Facebook.

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По словам женщины, к ним пришла посылка, которую они попытались оплатить в отделении.

"Терминал сообщил, о необходимости обратиться в центр верификации. Через 40 мин ожидания оказалось, что по терминалу Райффайзена такие суммы не производятся!", – говорится в отзыве.

Средства зарезервировали и это отражалось как успешная операция в приложении онлайн-банкинга, а довольно ценная посылка осталась лежать на полочке. Работники заверили получателей, что решат проблему до следующего дня.

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В итоге, было решено написать заявление на возврат средств, которые обещали вернуть через несколько дней.

"На деле же заявка только рассматривалась несколько дней, а ее результат, внимание – возврат средств до 30 дням", – пишет девушка.

По условиям производителя, посылка должна поехать обратно по истечении срока ее хранения на отделении.

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Клиентка отмечает, что сотрудник из-за своей некомпетентности, провел оплату не по тому терминалу, по которому должен был, а руководитель отделения не смог исправить ситуацию.

В итоге женщина не смогла получить очень важную посылку и ей придется ждать возврата средств.

Что ответили в Новой почте?

Представители компании отреагировали на жалобу и заявили, что срок возврата средств зависит от банка.

"Понимаем Вас, но без проведения оплаты – выдать груз возможности нет. А поскольку отправитель заказал услугу автовозвращения, то 27.05.2022 посылка будет возвращена", – написали женщине.

Сотрудники извинились за неудобства и рассказали, что сделали все возможное со своей стороны, а далее срок зачисления денежных средств зависит от банка.

"Новая почта" запустила услугу для переселенцев

Теперь вынужденно перемещенные лица могут получить свои выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН в отделениях компании.

Для этого необходимо выбрать способ получения помощи "Новая почта", при оформлении заявки на эти выплаты.

Далее должен прийти код, с которым нужно:

  • прийти в отделение;
  • сказать оператору, что нужно получить перевод от Western Union;
  • назвать этот код;
  • показать документ, удостоверяющий личность.

Если у вас что-то не получилось, можно обратиться на горячую линию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине за помощью, по телефону – 080030771.

"Сегодня" раньше писали, что "Новая почта" меняет некоторые тарифы и рассказывали, какое послание компания оставила своим клиентам.

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