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Киев не попал в рейтинг: эксперты назвали города Украины с лучшим бизнес-климатом

12 сентября, 08:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Столица оказалась в категории низкой конкурентоспособности

Рейтинг городов Украины по благоприятности бизнес-климата возглавил Хмельницкий с результатом 72,96 балла из 100 возможных. Об этом сообщает Институт экономических исследований и политических консультаций по результатам опроса предпринимателей.

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При этом Киев не попал даже в первую двадцатку рейтинга. Столица смогла занять только 21-е место из 24 с рейтингом 44,1 балла. Это категория городов с низким индексом конкурентоспособности.

Кроме Хмельницкого, в список городов с наиболее благоприятным бизнес-климатом также попали Ивано-Франковск (66,95 балла), Львов (66,15), Винница (66,45), Тернополь (63,89) и Чернигов (62,88).

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Среди городов с низким индексом конкурентоспособности, кроме Киева, оказались Черкассы (19-е место, 46,07), Полтава (20-е место, 44,91), Запорожье (22-е место, 44,41), Одесса (23-е место, 40,80) и Херсон (24-е место, 31,62).

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В группу городов со средним уровнем конкурентоспособности вошли: Краматорск, Черновцы, Луцк, Ровно, Житомир, Ужгород, Харьков, Кропивницкий, Днепр, Сумы, Николаев и Северодонецк.

Как сообщалось, в Украине уже насчитывается почти 2 млн физических лиц-предпринимателей (ФЛП), и каждое из них платит в бюджет в среднем 13 тыс. гривен в год. При этом за последние восемь лет поступления от ФЛП в бюджет выросли в 24 раза.

При этом бизнес в Украине ждут новые проверки. Дело в том, что с 1 сентября в стране усилился контроль за оформлением трудовых отношений.

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Ранее новости "Сегодня" также разбирались в вопросе налоговых новаций, которые ждут украинцев:

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Источник: Сегодня

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