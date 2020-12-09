Карантинная помощь: какие доплаты и льготы введут в 2021 году

В связи с тем, что коронавирус не отступает и страна готовится к новому локдауну, на следующий год планируется продолжить и карантинные выплаты, и налоговые льготы для тех, кто пострадал или еще пострадает от ограничительных мер. Правда, в 2021 году предлагается изменить формы поддержки и виды льгот.

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В конце ноября в Верховную Раду поступили сразу несколько президентских законопроектов, которые предлагают меры по поддержке населения и бизнеса в 2021 году, связанные с пандемией COVID-19. Сайт "Сегодня" разбирался, на какую помощь от государства смогут рассчитывать украинцы.

Какие виды соцпомощи хотят давать наемным работникам и предпринимателям

Один из законопроектов (№4429) называется "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер…".

Прежде всего этот законопроект устанавливает формы социальной поддержки работающих лиц и бизнеса в период карантина:

одноразовая материальная помощь застрахованным лицам – 8 тысяч гривен – выплачивается наемным работникам (с зарплатой до 30 тыс. грн), которые потеряли в зарплате, и физлицам-предпринимателям (работающим дольше 3 месяцев), которые вынуждены были закрыться и недополучили прибыль в связи с ограничительными карантинными мерами.

лицам – 8 тысяч гривен – выплачивается наемным работникам (с зарплатой до 30 тыс. грн), которые потеряли в зарплате, и физлицам-предпринимателям (работающим дольше 3 месяцев), которые вынуждены были закрыться и недополучили прибыль в связи с ограничительными карантинными мерами. одноразовая материальная помощь субъектам хозяйствования – это деньги, которые может получить бизнес для выплаты материальной помощи своим работникам в период действия ограничительных мер. Максимальный размер помощи – также 8 тыс. грн на одного работника.

– это деньги, которые может получить бизнес для выплаты материальной помощи своим работникам в период действия ограничительных мер. Максимальный размер помощи – также 8 тыс. грн на одного работника. одноразовая компенсация субъектам хозяйствования – выплата юрлицам денег для возмещения ЕСВ.

Также законопроект гласит: если работа предприятия в период карантина приостановлена, время простоя все равно будет включаться в страховой стаж. Также будут включены в страховой стаж периоды, когда человек в связи с карантином получал пособие по безработице или пособие по частичной безработице. Однако при расчете пенсии эти периоды предлагается не учитываться, чтобы маленькая сумма пособия не повлияла на размер пенсии. Это правило должно действовать весь карантин и еще полгода после его завершения.

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Бизнес планируют освободить от необходимости получать разрешительные документы в период карантина. Действие разрешительных документов предлагается продлевать автоматически во время карантина и еще 3 месяца после его завершения. И не аннулировать лицензии на торговлю алкоголем, если бизнес не будет платить за них.

Также предлагается автоматически продлевать договоры аренды государственного и коммунального имущества. Но если арендаторы вынуждены будут закрыться, плата за аренду этого имущества взиматься не будет.

При этом пункт о запрете проверок бизнеса в период карантина предлагается убрать.

Налоговая амнистия

Законопроект №4430 называется "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы о социальной поддержке налогоплательщиков…" и касается налоговых послаблений и льгот.

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Налоговый долг на сумму до 180 не облагаемых налогом минимумов (3060 грн) предлагается списать (по состоянию на 1 ноября 2020 года) автоматически. Даже не нужно подавать заявление. Правда, долги спишут при условии, что текущие платежи налогоплательщик вносит регулярно и в полном объеме.

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В дальнейшем, если долг не превышает 3060 грн, никакие меры по его взысканию применяться не будут.

Если налогоплательщик уплатит долг по основному платежу в течение 6 месяцев после вступления закона в силу все пени и штрафы будут отменены (списаны).

Налоговый долг налогоплательщиков-физлиц и самозанятых лиц на сумму не более 6800 грн, возникший до 1 декабря 2020 года, можно погасить с отсрочкой до 29 декабря 2021 года.

Предприниматели, которые платят единый налог и относятся к 1-й группе, освобождаются от уплаты этого налога, начиная с декабря 2020 года, и включительно по май 2021 года. При этом страховой стаж за это время продолжает идти.

Деньги на соцпомощь выплатят из коронавирусного фонда

Законопроект №4431 "О внесении изменений в ст. 28 закона о госбюджете" говорит о том, что средства на социальную поддержку работающих лиц и бизнеса в период карантина будут заложены в Фонд борьбы в коронавирусом.

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Напомним, что президент уже подписал два законопроекта для поддержки украинцев и малого бизнеса в период пандемии. Подробности – в сюжете "Сегодня":

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