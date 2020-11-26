Карантин заставил учиться вождению и экономить на технике. Каких специалистов ищут этой осенью

Украинцы активно пользуются услугами, которые можно заказать через интернет у частных исполнителей. Особой популярностью в последние месяца пользовались репетиторы и автоинструкторы – с сентября по ноябрь на их услуги сделали на 33% больше заказов, чем за аналогичный период прошлого года, и на 90% больше, чем за последние два месяца лета. Это связано не только с учебным годом, но и с боязнью введения жесткого карантина.

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Сайт "Сегодня" узнал, какие услуги заказывали украинцы в Сети этой осенью и сколько готовы за них платить

Уроки вождения

Востребованность автоинструкторов выросла на 45%, рассказывают аналитики Kabanchik.ua. Это объясняется тем, что многие украинцы опасаются тотального локдауна и ограничения работы общественного транспорта, поэтому учатся водить машину.

Цена частного урока вождения варьируется от 200 до 400 грн за час, по данным IZI.ua. Стоимость зависит от того, чье авто используется при обучении – автоинструктора или ученика – и какой оно марки.

Школьные репетиторы

Спрос на онлайн-преподавателей по школьным предметам вырос на 34%. В основном их ищут для подготовки к ЗНО, а также чтобы помочь ученикам подтянуть знания. Несмотря на популярность, средний чек в категории просел на 33% — 660 грн.

Ремонт техники

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Осенью у мастеров по ремонту крупной бытовой техники было на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек вырос на 17% – 440 грн. В условиях неопределенности украинцы не спешат тратить деньги – между покупкой новой техники и ремонтом старой как правило выбирают второй вариант.

Чаще всего специалистов нанимали чтобы отремонтировать бойлеры, холодильники, пылесосы, стиральные и посудомоечные машины. Всего на услуги мастеров по ремонту крупной бытовой техники за первые два месяца осени украинцы потратили почти 7 млн грн – на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также пользуются популярностью услуги по ремонту компьютеров, планшетов и ноутбуков. Цена зависит от вида поломки и типа компьютера – от 150 до 1500 грн.

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Ремонты и мебель

Спрос на ремонт, сборку, перетяжку, изготовление и реставрацию мебели вырос на 23%. Несмотря на ажиотаж, средний чек за услуги не изменился – 1220 грн. Спрос на строительные услуги по сравнению с прошлым годом вырос на 10%, но средний чек остался на уровне прошлого года – 4700 грн.

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При этом чаще всего заказывают специалистов в категории "домашний мастер" – 20 тыс заказов. Этот показатель на 6% больше, чем за аналогичный период в минувшем году. Наиболее востребованы услуги сантехников, электриков и "мужей на час" – мастеров по решению мелких домашних дел: установить полку, собрать диван или повесить жалюзи. Стоимость одного часа работы варьируется от 100 до 350 грн.

"У многих нет времени или желания заниматься мелкими бытовыми делами, и чтобы сэкономить время на хобби, семью или друзей украинцы предпочитают делегировать рутину. Ведь нет смысла нанимать строительную бригаду, чтобы собрать столик, повесить картину или прибить полочку в ванной", — объяснила Ольга Кулицкая, руководитель отдела маркетинга гиперпространства объявлений IZI.ua.

Напомним, также сайт "Сегодня" разбирался, что и почем покупают украинцы в интернете, чтобы утеплиться.

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