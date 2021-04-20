Українська
$ 28,01
33,71
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Карантин не помеха: в Украине оживилась розничная торговля

20 апреля, 16:48

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Ни одна область страны не ушла в минус, а Киев не попал в число лидеров по росту розничного товарооборота

Внутренняя торговля – единственная из ключевых отраслей экономики Украины, которая показала рост в начале 2021 года. При этом в марте товарооборот розничной торговли увеличился на 13,1% в годовом измерении, т.е. по сравнению с мартом прошлого года. Если сравнивать с февралем-2021, рост тоже внушительный – 11,8%.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Активнее всего розничный товарооборот рос в таких регионах:

  • Киевская область (+14,6%);
  • Черновицкая область (+13,7%);
  • Винницкая область (+12,5%);
  • Тернопольская область (+11,8%);
  • Черниговская область (+10,5%).

Читайте также: Коронавирус "съел масло с нашего хлеба" – как падение ВВП ударило по карману украинцев

В тренде
Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки, евро – до максимума с начала весны
Реклама

Наихудшие результаты (но все равно плюсовые) показали такие области:

  • Кировоградская (+0,2%);
  • Харьковская (+0,8%);
  • Черкасская (+1,1%);
  • Ровенская (+1,6%);
  • Донецкая (+1,9%).

Напомним, внешняя торговля Украины остается в минусе. В январе-феврале этого года нашими торговыми партнерами были более 140 государств мира, а активнее всего торговля шла с Китаем.

К слову, Украина собирается пересмотреть условия в Соглашении об ассоциации с ЕС, чтобы активизировать торговлю с западными партнерами. В декабре 2019 года произошло небольшое расширение торговой части Соглашения – были увеличены квоты на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

торговля статистика Госстат товарооборот розничная торговля

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый тариф на газ: из чего состоит цена голубого топлива
Новый тариф на газ: из чего состоит цена голубого топливаБизнес
Украинские игристые вина получили награды в Лондоне
Украинские игристые вина получили награды в ЛондонеБизнес
Открыть казино или зал игровых автоматов: сколько стоит лицензия
Открыть казино или зал игровых автоматов: сколько стоит лицензияБизнес
Регистрацию на карантинные 8000 гривен перенесли. Когда и кому выдадут, как отправить заявку
Регистрацию на карантинные 8000 гривен перенесли. Когда и кому выдадут, как отправить заявкуБизнес
Запрет на экспорт: собьет ли он цену подсолнечного масла
Запрет на экспорт: собьет ли он цену подсолнечного маслаЭкономика
Кто сможет подать заявку на карантинные 8000? Список категорий
Кто сможет подать заявку на карантинные 8000? Список категорийБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять