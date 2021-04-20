Карантин не помеха: в Украине оживилась розничная торговля

Внутренняя торговля – единственная из ключевых отраслей экономики Украины, которая показала рост в начале 2021 года. При этом в марте товарооборот розничной торговли увеличился на 13,1% в годовом измерении, т.е. по сравнению с мартом прошлого года. Если сравнивать с февралем-2021, рост тоже внушительный – 11,8%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Активнее всего розничный товарооборот рос в таких регионах:
- Киевская область (+14,6%);
- Черновицкая область (+13,7%);
- Винницкая область (+12,5%);
- Тернопольская область (+11,8%);
- Черниговская область (+10,5%).
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Наихудшие результаты (но все равно плюсовые) показали такие области:
- Кировоградская (+0,2%);
- Харьковская (+0,8%);
- Черкасская (+1,1%);
- Ровенская (+1,6%);
- Донецкая (+1,9%).
Напомним, внешняя торговля Украины остается в минусе. В январе-феврале этого года нашими торговыми партнерами были более 140 государств мира, а активнее всего торговля шла с Китаем.
К слову, Украина собирается пересмотреть условия в Соглашении об ассоциации с ЕС, чтобы активизировать торговлю с западными партнерами. В декабре 2019 года произошло небольшое расширение торговой части Соглашения – были увеличены квоты на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины.
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