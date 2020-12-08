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Капитализация Tesla превысила 600 млрд долларов, а Маск разбогател до 155 млрд

8 декабря, 16:56

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Буквально две недели назад компания ворвалась в индекс S&P 500

Последние девять дней стоимость акций Tesla продолжает активно расти, и капитализация компании превысила 600 млрд долларов.

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Об этом сообщает Nasdaq.

Акции в понедельник, 7 декабря, выросли на 7,1% до 641 доллара. А капитализация компании выросла на 100 млрд долларов только за девять торговых дней.

За год акции Tesla выросли на более чем 600% – автопроизводитель попал в список компаний, капитализация которых превышает 600 млрд долларов. Ранее в этот перечень входили только пять компаний: Amazon, Facebook, Apple, Alphabet (владелец Google) и Microsoft.

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А основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который две недели назад занял второе место в списке самых богатых людей мира, упрочил свое положение, разбогатев за неделю еще на 9,7 млрд долларов, и теперь его состояние составляет 155 млрд, о чем свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

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У основателя Amazon Джеффа Безоса – 185 млрд (1 место), у сооснователя Microsoft Билла Гейтса – 129 млрд (3 место).

Напомним, две недели назад рыночная стоимость Tesla впервые превысила 500 млрд долларов.

Смотрите также, как Илон Маск запускал в космос "челнок" Crew Dragon.

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акции богачи Tesla капитализация Илон Маск

Источник: Сегодня

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