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Почти 1000 евро за работу упаковщиком: кому в Европе платят минималку и какая она

12 декабря, 07:35

Александр Панченко Александр Панченко

За неквалифицированный труд в ЕС платят в два-шесть раз больше, чем в Украине

С 1 января в Украине на 20% должна повыситься минимальная зарплата – с 5000 до 6000 грн. Впрочем, это все еще очень мало, ведь в соседних европейских странах, где уровень жизни ненамного опережает украинский, минималка в 2-6 раз выше, чем в Украине.

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Сайт "Сегодня" выяснил, сколько и кому платят минимум в странах Европы. Также мы оценили, как может вырасти минимальная зарплата в 2021 году.

Самая высокая минималка в Словении – 941 евро в месяц. Самая низкая – в Болгарии – вдвое больше украинской или чуть более 300 евро. В остальных представленных в графике государствах минимальная зарплата выше нашей в 3-4 раза. Заметим, что цены на многие продукты и промтовары в этих странах сопоставимы с украинскими.

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Кому платят в Европе по минимуму

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Специалисты сайта по поиску работы в Украине и мире Jooble уточнили специально для сайта "Сегодня", какие профессии в Европе получают минималку:

  1. Словения: строитель, грузчик, оператор на производство пищевых продуктов, упаковщик;
  2. Португалия: кассир, администратор, рецепционист, распределитель товара, продавец;
  3. Польша: секретарь, работник на мойку, кладовщик, продавец, электрик;
  4. Литва: столяр, работник типографии, автомеханик, мебельщик, бетонщик;
  5. Чехия: уборщица, обивщик мягкой мебели, разнорабочий, сборщик электрических компонентов на производство;
  6. Венгрия: оператор на производство, уборщик, станочник, маляр;
  7. Латвия: электромонтер, сантехник, работник на ферму, бетонщик, обвальщик мяса;
  8. Болгария: домработница, помощник воспитателя в ясельную группу, охранник;
  9. Украина: грузчик, фасовщик, промоутер, подсобник, дворник.

Почему минималка в странах ЕС так отличается

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что уровень минимальной зарплаты не в последнюю очередь зависит от географического расположения страны и от того, с кем она граничит.

"Словения, например, граничит с Италией, где минимальная зарплата намного выше, – анализирует Олег Пендзин. – Малоквалифицированный итальянский рабочий имеет почти 25 тыс. евро в год, или свыше 2000 евро в месяц. В ЕС, как известно, границы прозрачны, поэтому чтобы удержать работников от трудовой миграции, в небольшой Словении вынуждены повышать как минимальную, так и среднюю зарплату".

Несколько другая ситуация в граничащих друг с другом восточно-европейских странах и Прибалтике. Уровень жизни в них сопоставим, стремление низкоквалифицированной рабочей силы к трудовой миграции меньше. Поэтому и минимальные зарплаты отличаются максимум на 40%.

Украинская зарплатная пирамида

Независимый HR-эксперт Татьяна Пашкина обратила внимание, что в Украине невысоки не только минимальные зарплаты, не требующие высокой квалификации. У нас намного ниже минимальной зарплаты в странах Европы и заработки врачей, учителей и других профессий, требующих высшего или среднего специального образования.

"Например, в пгт Боровая на Киевщине не готовы платить врачу-хирургу с опытом работы более 6500 грн. Правда, обеспечивают жильем. И это не вина, а беда нашей сегодняшней действительности", – говорит Татьяна Пашкина.

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Но, по словам Татьяны Пашкиной, в Украине можно хорошо зарабатывать, не имея высшего образования и квалификации. Для этого надо стать "рабочим классом". Рабочие профессии сейчас очень востребованы, а кадров не хватает. Есть, допустим, на одном из киевских заводов вакансия ученика фрезеровщика на станок с числовым программным управлением. Зарплата – 21 тыс. грн с перспективой повышения по мере роста квалификации. Высокие заработки обещают в сфере продаж – до 50 тыс. грн, но в зависимости от выработки. То есть сейчас хорошо могут заработать те, кто не имеет образования и навыков, но производит прибавочную стоимость, допустим, а не те, кто имеет диплом и опыт работы, но кормится из госбюджета.

Как изменится минимальная зарплата в 2021 году

Олег Пендзин ожидает, что в госбюджете на 2021 год будет предусмотрен анонсированный властями рост минимальной зарплаты с 5000 до 6000 грн.

"Ее повысят с 1 января следующего года, – прогнозирует Олег Пендзин. – Но второе обещанное нашими властями повышение минимальной зарплаты до 6500 грн, скорее всего, будет перенесено с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Оно будет одновременно с ростом других соцстандартов. Причина – продолжающийся спад в экономике Украины".

Если зарплаты у людей небольшие, то и пенсии тоже минимальные, несмотря на стаж работы в 40-45 лет и более. Самые обездоленные – украинские селяне. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Источник: Сегодня

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