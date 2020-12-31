Какие подарки на Новый год покупают украинцы: главные тренды

Украинцы весь декабрь готовились к Новому году, покупая подарки и все для праздничной атмосферы. Из-за роста популярности интернет-магазинов, многие из предпраздничных покупок совершались в Сети. Сайт "Сегодня" выяснил, что именно покупали и сколько тратили украинцы в интернете.

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Главные тренды оказались такими:

Больше всего покупали праздничное освещение. В ТОПе – LED гирлянды и уличное освещение, рассказали аналитики Prom.ua. . Еще выбирали и уличное освещение, чтобы украсить частный дом. В среднем, на это украинцы тратили 623 грн.

Выросла популярность серо-голубых искусственных елок. На них в среднем тратили 1105 грн, что на 10% больше, чем в 2019 года.

На подарки детям в основном выбирают конструкторы, куклы, мягкие игрушки и тематические игровые наборы. Средний чек подарков – 490 грн.

Женщинам в подарок выбирают платья, фены для волос, плойки и утюжки, а также косметику и парфюмерию. Тратят на это от 320 до 640 грн. По данным маркетплейса Bigl.ua, в этом декабре спрос на детские товары вырос в 2,5 раза.

Популярные мужские подарки – смарт часы, беспроводные наушники, портативные колонки, кошельки и портмоне, а также триммеры и электробритвы. В среднем тратят на это 540 грн, на 14% больше чем в прошлом году.

К этому новому году украинцы стали готовится еще в конце ноября, отмечают специалисты площадки авторских товаров Crafta.ua. У мастеров в первую очередь заказывали новогодние украшения для дома: елочные игрушки ручной работы, декорированные хвоей и шишками подсвечники, хвойные гирлянды для украшения каминов и лестниц. На такой декор в среднем тратили по 350 грн.

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А те, кто хочет сэкономит или найти что-то винтажное, покупают новогодние товары с рук. В декабре таких заказов было на 20% больше, чем в ноябре.

"На искусственных елках и гирляндах можно сэкономить примерно 15-20% по сравнению с ценами интернет-магазинов. А еще найти необычные товары: гирлянду времен СССР или в виде единорогов, елку с оптоволоконной подсветкой", – рассказывает руководитель маркетинга IZI.ua Ольга Хмеленко.

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Перед новым годом украинцы покупают через объявления не только новогодний декор, но технику. Чаще всего ищут телевизоры с функцией smart tv, игровые приставки и мобильные телефоны.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также рассказывал, что такое стриминг-покупки и как покупать онлайн, чтобы не потерять деньги.

Кроме того, новости "Сегодня" также называли ТОП-4 способов отличить оригинальный интернет-магазин от фейкового:

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