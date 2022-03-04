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Как сделать переадресацию и получить посылку на "Новой Почте" – инструкция

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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4 марта, 14:26
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Несмотря на войну, украинцы могут получить и отправить посылку родным или нуждающимся
На "Новой почте" доступна услуга переадресации
На "Новой почте" доступна услуга переадресации / Фото: Коллаж: Сегодня, Новая Почта

Сотни отделений "Новой Почты" продолжают работать в условиях войны. Украинцам доступна услуга переадресации заказа, а также появилась возможность перевода гуманитарной помощи.

Как рассказали "Сегодня" пресс-службе "Новой Почты", услуга переадресации работает, ее можно оформить в те отделения, которые сейчас работают. Во время войны услугу предоставляют бесплатно.

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"Все посылки, которые находятся на "Новой Почте", сохраняются бесплатно", – подчеркнули в компании.

Пользователи могут оформить доставку в другое отделение через сайт или мобильное приложение. На сайте это можно сделать в "Бизнес-кабинете", в мобильном приложении нужно выбрать посылку в разделе "Мои отправления".

Далее следует нажать "Управлять посылкой", "Переадресация" и ввести новый адрес – город, номер отделения, информацию о получателе и оформить заявку. Когда ее подтвердят, в приложении появится новый номер ЭН, за которым можно отследить ее статус.

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Гуманитарные грузы

Кроме того, во всех отделениях "Новой Почты", работающих по Украине, заработала услуга отправки гуманитарной помощи. Клиенты могут отправить родным, военным или нуждающимся в помощь – продукты длительного хранения, медикаменты, средства личной гигиены и другие вещи. Доступны также денежные переводы. Чтобы это сделать, нужно принести груз в отделение и не указывать конкретного адресата при отправке.

При поддержке благотворителей компания готова бесплатно перевозить волонтерскую гуманитарную помощь из-за рубежа. Реквизиты банка можно узнать на сайте компании по ссылке.

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Адреса отделений НП, которые работают в Украине: карта обновляется

Ранее мы рассказывали, что в условиях военного положения отделения "Новой Почты" и Укрпочты работают с изменениями по особому графику.

В то же время некоторые магазины и торговые сети нахально наживаются на войне и обворовывают украинцев.

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