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Как работают рынки в локдаун: правила

11 января, 09:22

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Наши проверки показывают, что требования выполняют не все торговцы

В Украине с 8 января начался локдаун, он продлится до 24 января. Ограничения коснулись сферы торговли и услуг.

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По правилам, во время локдауна 8-24 января разрешается работа продуктовых рынков. Разумеется, с ограничениями и соблюдением правил безопасности – продавцы и покупатели должны носить средства индивидуальной защиты, должна регулярно проводиться дезинфекция, а дистанция между покупателями в очередях не должна быть меньше 1,5 м. Кроме того, на территорию рынка можно пускать только ограниченное число покупателей.

Непродовольственные рынки во время карантина должны быть закрыты.

Но как показал рейд "Сегодня", локдаун действует не для всех. На продовольственном рынке на Троещине нам не удалось закупиться – он оказался закрытым. При этом был замечен работающим вещевой рынок на столичной Окружной дороге. На входах в павильоны стояли специальные люди, которые предлагали проводить потенциальных покупателей внутрь.

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По тому же принципу работал и книжный рынок Петровка. А вот работу столичной барахолки в выходные заблокировали силовики:

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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торговля базар рынки карантин локдаун

Источник: Сегодня

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