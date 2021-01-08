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Как работает "Новая почта" с началом локдауна: график

8 января, 09:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Праздничные выходные у службы доставки закончились

С сегодняшнего дня, 8 января, в Украине начался локдаун. Жесткий карантин продлится до 24 января. При этом ограничения не касаются работы почтовых и курьерских служб, в том числе "Новой почты".

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Так, отделения "Новой почты" продолжат работу в основном с 8:00 до 21:00. Детальный график работы каждого отделения можно посмотреть на сайте почтового оператора. Для этого вверху главной страницы нужно выбрать пункт меню "Отделения".

Адресная доставка, которая не работала 1 и 7 января, также вернулась в стандартный режим.

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Несмотря на то что 8 января – официальный выходной, "Новая почта" в этот день работает по стандартному графику.

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Кроме того, недавно "Новая почта" анонсировала открытие новых отделений, ориентированных на бизнес-клиентов. Такая информация появлялась в СМИ, но официального релиза компания еще не предоставила.

Читайте на сайте "Сегодня" все, что нужно знать о жестком карантине. Также узнавайте о запретах локдауна в сюжете:

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карантин график график работы отделение Новая Почта локдаун

Источник: Сегодня

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