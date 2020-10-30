Українська
$ 28,44
33,3
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Как получить выплату за самоизоляцию из-за COVID-19

30 октября, 14:35

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Первые пять дней самоизоляции должен оплатить работодатель, а с шестого - государство

Что делать, если вас заставляют писать заявления о неоплачиваемый отпуск на время самоизоляции из-за COVID-19? Первое – это помнить, что работодатель просто не имеет права такого требовать. Самоизоляция оплачивается – так постановил Кабмин еще в начале пандемии. Как побороться за свои деньги, выяснили новости "Сегодня".

Реклама

Ворота центра экстренной медицинской помощи почти не бывают закрытыми: одна бригада выезжает, другая приезжает на короткий отдых. Среди медиков и наш герой Сергей Гученко. Его рабочий день длится 12 часов. Недавно ему пришлось пойти на самоизоляцию из-за пациентки, которая не призналась врачам, что у нее коронавирус. Врач пробыл на самоизоляции неделю, а его коллега фельдшер – две. С начала пандемии почти 7000 медиков находились на самоизоляции. Весь потерянный заработок за это время, им компенсирует Фонд социального страхования. Свою выплату получил и Сергей Гученко.

Впрочем, на оплачиваемую самоизоляцию могут рассчитывать не только медики, а и все, кто работают официально. Для этого следует открыть листок нетрудоспособности со специальной пометкой.

"Врач, который его выписывает этот листок, должен от руки написать: код 11, изоляция от COVID-19", – отмечает Светлана Зарубина, начальник управления фонда социального страхования.

Первые пять дней оплачивает работодатель, с шестого – Фонд социального страхования. Осуществляются выплаты также, как на привычных нам больничных. Медикам компенсируют 100% утраченного заработка. Остальным платят половину от их средней зарплаты. А вот заставлять работника идти в отпуск за свой счет на время самоизоляции – незаконно.

"Часто такое требование связано с нежеланием нести какие-то дополнительные расходы и тратить время на оформление всей документации. Особенно, если это какое-то небольшое предприятие", – говорит юрист Павел Богомазов.

Сохранить всю зарплату, будучи на самоизоляции из-за COVID-19, возможно только если заранее договориться с работодателем о работе из дома.

Реклама

А тем временем украинцы интересуются "удаленкой" в три раза активнее, чем обычной работой. Работодатели при этом готовы доплачивать за дистанционный труд.

Напомним, из-за роста популярности дистанционной работы в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о правилах "удаленки". Документ предлагает заключать отдельные трудовые договоры о дистанционной или надомной работе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выплаты коронавирус Фонд социального страхования самоизоляция

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сколько стоит подключение к
Сколько стоит подключение к "космическому интернету" Илона Маска: первые ценыБизнес
Будет как в Европе: украинские вина хотят уравнять в правах с пивом
Будет как в Европе: украинские вина хотят уравнять в правах с пивомЭкономика
Женщинам платят меньше: сколько зарабатывают украинские финансисты
Женщинам платят меньше: сколько зарабатывают украинские финансистыБизнес
Украина теряет железную дорогу: каждый год износ путей только накапливается
Украина теряет железную дорогу: каждый год износ путей только накапливаетсяТранспорт
Soft2Bet: мультибрендовость позволяет всегда быть в тренде
Soft2Bet: мультибрендовость позволяет всегда быть в трендеБизнес
Рекорд за всю историю человечества: богатейший человек Китая готовит грандиозное IPO
Рекорд за всю историю человечества: богатейший человек Китая готовит грандиозное IPOФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять