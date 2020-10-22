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Иностранных айтишников заманивают в Украину налоговыми льготами

22 октября, 13:19

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Раде предложили урезать налог на прибыль для е-резидентов

В Украине предлагают ввести механизм электронного резидентства с льготной ставкой налога на прибыль в 5%. Этот механизм может быть интересен для иностранных IT-специалистов, которые могут стать налогоплательщиками в Украине, находясь в своей стране.

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Такое предложение содержится в законопроекте № 4245, сообщил агентству Интерфакс-Украина один из авторов документа, депутат Ярослав Железняк. Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

По мнению Железняка, особенно привлекательными новые правила будут для граждан азиатских стран.

"Это предложение, может быть, не будет так интересно США или ЕС, но точно будет интересно другим странам, особенно из Азии, Востока, у которых не лучшая репутация и более сложное налоговое законодательство по сравнению с украинским", – сказал Железняк.

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Он уверен, что е-резидентство позволит привлечь в госбюджет дополнительные средства.

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Напомним, ранее иностранным айтишникам уже стало проще переехать в Украину. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства упростило для них процедуру иммиграции.

Также министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что Украина готова принять программистов из Беларуси, которые оказались в зоне риска у себя на родине.

Новости "Сегодня" ранее рассказывали, как живут украинские программисты в мировой столице высоких технологий – Кремниевой долине:

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