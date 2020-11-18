Илон Маск снова ворвался в ТОП-3 богатейших людей мира

Основатель Tesla за день разбогател на 7 млрд долларов

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вернулся на третье место в списке самых обеспеченных людей мира, вновь обогнав основателя компании Facebook Марка Цукерберга. К 18 ноября состояние Маска оценивается в 110 млрд долларов, Цукерберга – в 104 млрд долларов. Дело в том, что за предыдущие сутки Маск стал богаче на 7,6 млрд долларов из-за роста акций Tesla, которую 21 декабря включат в индекс S&P 500.

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Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

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С начала года состояние Маска увеличилось на 82,2 млрд долларов. Лидеру рейтинга, основателю Amazon Джеффу Безосу с начала года удалось разбогатеть на 69 млрд долларов, и сейчас его состояние оценивается в 185 млрд долларов. Второе место занимает Билл Гейтс, который с начала года стал богаче "лишь" на 15 млрд долларов.

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Напомним, ранее Маск вылетел из ТОП-5 рейтинга самых богатых людей в мире из-за того, что тогда Tesla отказались включить в S&P 500. Этот индекс объединяет крупнейшие американские компании.

Также новости "Сегодня" сообщали, как богатейший человек мира за день заработал рекордные 13 млрд долларов.

А о том, как Илон Маск представил межпланетный корабль для покорения Марса, смотрите в видеосюжете:

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