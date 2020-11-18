Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Илон Маск снова ворвался в ТОП-3 богатейших людей мира

18 ноября, 12:41

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Основатель Tesla за день разбогател на 7 млрд долларов

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вернулся на третье место в списке самых обеспеченных людей мира, вновь обогнав основателя компании Facebook Марка Цукерберга. К 18 ноября состояние Маска оценивается в 110 млрд долларов, Цукерберга – в 104 млрд долларов. Дело в том, что за предыдущие сутки Маск стал богаче на 7,6 млрд долларов из-за роста акций Tesla, которую 21 декабря включат в индекс S&P 500.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Читайте также: Илон Маск болен COVID-19: в каком он состоянии

С начала года состояние Маска увеличилось на 82,2 млрд долларов. Лидеру рейтинга, основателю Amazon Джеффу Безосу с начала года удалось разбогатеть на 69 млрд долларов, и сейчас его состояние оценивается в 185 млрд долларов. Второе место занимает Билл Гейтс, который с начала года стал богаче "лишь" на 15 млрд долларов.

В тренде
Доллар в Украине резко подорожал после падения: курс Нацбанка
Реклама

Напомним, ранее Маск вылетел из ТОП-5 рейтинга самых богатых людей в мире из-за того, что тогда Tesla отказались включить в S&P 500. Этот индекс объединяет крупнейшие американские компании.

Также новости "Сегодня" сообщали, как богатейший человек мира за день заработал рекордные 13 млрд долларов.

А о том, как Илон Маск представил межпланетный корабль для покорения Марса, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

миллионеры состояние богатство Bloomberg Илон Маск миллиардеры
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Полный провал: Рада не смогла отменить обязательные кассовые аппараты для ФОПов
Полный провал: Рада не смогла отменить обязательные кассовые аппараты для ФОПовБизнес
Бизнесу на карантине выходного дня посоветовали
Бизнесу на карантине выходного дня посоветовали "искать дополнительные источники дохода"Бизнес
Как будем отдыхать на праздники в 2021 году: календарь выходных и переносов
Как будем отдыхать на праздники в 2021 году: календарь выходных и переносовУкраина
"Карантин – смерть экономики". Протесты рестораторов накрыли пять городов Украины (фото и видео)Украина
Закон об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов серьезно переписали: что нового
Закон об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов серьезно переписали: что новогоБизнес
В Украине придумали новые налоги для айтишников
В Украине придумали новые налоги для айтишниковБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять