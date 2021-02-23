Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире

Американский бизнесмен и создатель Tesla Илон Маск потерял 15 млрд долларов состояния и покинул первую строчку рейтинга самых богатых людей планеты. Маск только недавно вернулся на первое место, но теперь самым состоятельным человеком в мире снова стал основатель Amazon Джефф Безос.
Об этом свидетельствуют данные Индекса миллиардеров Bloomberg.
Состояние бизнесмена уменьшилось до 183 миллиардов долларов из-за обвала акций Tesla на 8,6 процента. Аналитики отмечают, что причиной этому мог стать комментарий Маска о цене биткоина.
Напомним, миллиардер заявлял, что цены на криптовалюты находятся на завышенном уровне. При этом за две недели до заявления Маска Tesla объявила, что приобрела биткоины на 1,5 млрд долларов.
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