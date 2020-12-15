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Игра Cyberpunk 2077 стала катастрофой. 3 маркера провала

15 декабря, 10:55

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Польские разработчики разочаровали геймеров и инвесторов и теперь будут терять деньги

Польская студия CD Projekt RED когда-то разработала ставшую легендарной игру "Ведьмак 3: Дикая Охота".10 декабря 2020 года эта же студия представила первую за пять лет новинку – Cyberpunk 2077. На фоне прошлых успехов проект стал самым ожидаемым в году. Компании даже удалось привлечь к проекту одного из самых популярных актеров Голливуда Киану Ривза.

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Аналитики прогнозировали, что доходы от продажи игры составят не менее 1 млрд долларов. В ожидании новой "бомбы" акции студии подорожали более чем на 50%, ее основатели Марчин Ивинский и Михал Кичиньский стали долларовыми миллиардерами. Но Cyberpunk 2077 стала катастрофой и для геймеров, и для инвесторов. Почему так произошло, разбирался Forbes. Сайт "Сегодня" выделил три главных маркера провала Cyberpunk 2077:

  1. Очевидные баги
  2. Пролет старых консолей
  3. Денежный просчет

1. Много багов

Первые сыгравшие в Cyberpunk 2077 вывели в тренды Twitter хештег #cyberbug2077. По нему можно найти видеозаписи с кадрами из игры, на которых сигареты и палочки для еды парят в воздухе, персонажи падают со зданий или просто куда-то исчезают.

Пользователи также жалуются, что по ходу игры проседает частота кадров, и движения персонажей на экране перестают быть плавными. Кроме того, на экране регулярно появляются странные артефакты:

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2. Невозможно играть на старых консолях

CD Projekt фактически выпустил игру, непригодную для прохождения на более старых консолях. Конечно, версия Cyberpunk 2077 для ПК, как и обещали, работает без особых проблем. Но трудности затронули всех, кто не смог или не успел купить новейшие модели Playstation и Xbox, которые, кстати, были распроданы вскоре после выхода. Это примерно 160 млн любителей компьютерных игр по всему миру. И этом не то, чего ожидали инвесторы.

"Играть в Cyberpunk 2077 на приставке Playstation 4 или на Xbox – все равно что смотреть сериалы на Netflix, используя при этом старый модем", - описал ситуацию аналитик Jefferies Group Кен Рамп.

Владельцы приставок Playstation 4 уже требуют, чтобы Sony вернула им деньги. CD Projekt ранее заявляла, что получила 8 млн предзаказов на Cyberpunk 2077. Возможно, многие из них вскоре будут отозваны недовольными пользователями.

3. Акции рухнули

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Падение акций CD Projekt началось еще за несколько дней до официального релиза: с 5 по 11 декабря бумаги компании обвалились на 28%, а состояние основателей студии сократилось в общей сложности на 700 млн долларов. Уже 11 декабря Кичиньский перестал быть миллиардером: его состояние оценивалось менее чем в 900 млн долларов. Состояние Ивинского снизилось до 1,1 млрд с почти 1,5 млрд долларов, по данным на 4 декабря. Ни Кичиньский, ни представитель Ивинского не стали комментировать обвал котировок.

При этом если пользовательских отзывов будет много, в течение следующих месяцев CD Projekt придется вернуть больше денег, чем студия планировала заработать.

Ожидается, что в ближайшие месяцы CD Projekt постарается выпустить обновления, благодаря которым пользователи все же смогут поиграть в Cyberpunk 2077. Но вряд ли CD Projekt удастся кардинально исправить ситуацию, считает аналитик компании AllianceBernstein Матти Литтунен. Хотя Cyberpunk 2077 и пользуется успехом среди владельцев новейших консолей, инвесторы ожидали от игры безукоризненности во всех аспектах.

Напомним, в 2020 году геймерский мир шокировала еще одна новинка – видеоигра Crysis Remastered. Она уже стала "легендой" из-за беспощадной прожорливости к ресурсам компьютера.

Смотрите также в сюжете о том, насколько опасны компьютерные игры:

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