Hyundai купила производителя роботов-собак Boston Dynamics: сумма сделки впечатляет

Японский SoftBank выручил на продаже Boston Dynamics почти миллиард долларов

Японская корпорация SoftBank продала принадлежащую ей американскую компанию Boston Dynamics. Новым владельцем знаменитого производителя роботов стал корейский автоконцерн Hyundai.

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Об этом сообщает The Korea Economic Daily.

По информации источников издания, сумма сделки составила чуть меньше 1 триллиона вон, или около 921 млн долларов – одну половину профинансирует Hyundai Motor, а вторую – ее дочерние компании, включая производителя автозапчастей Hyundai Mobis Co.

Официально продажа будет завершена на заседании совета директоров Hyundai, которое состоится 10 декабря.

В планы Hyundai входит вложение порядка 1,4 млрд долларов в робототехнику к 2025 году. Сейчас компания производит практичных промышленных роботов для заводского использования.

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Boston Dynamics стала независимой компанией в 1992 году, а через 11 лет была продана Google. В 2017 году ее купил SoftBank.

Напомним, что ранее в Hyundai сообщили о планах выпустить к 2028 году летающие автомобили.

Так же мы писали, что Boston Dynamics этим летом начала серийное производство и продажу своих четырехлапых роботов Spot.

А как эти устройства умеют танцевать, смотрите на видео:

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