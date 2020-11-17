Huawei избавляется от бренда Honor: что известно

Официально сумма сделки не озвучивается, но информация о ней уже просочилась в СМИ

Китайский техно-гигант Huawei продает бренд смартфонов Honor, которым занимается одна из его дочерних компаний. Причиной продажи Huawei назвал "постоянную недоступность технических компонентов" для производства мобильных устройств.

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Об этом говорится в официальном заявлении Huawei.

Покупателем станет компания Shenzhen Zhixin New Information Technology – это консорциум из 30 компаний. Некоторые из них связаны с китайским правительством.

После завершения сделки Huawei не будет владеть акциями или участвовать в управлении и принятии решений в новой компании Honor. Huawei сосредоточиться на разработке своей платформы HarmonyOS и займет сегмент более дорогих и премиальных смартфонов.

Официально сумма сделки не сообщается, но по данным Reuters, она составит 15,2 млрд долларов.

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Также агентство отмечает, что истинной причиной продажи бренда стали санкции США. После завершения сделки правительство США не будет иметь претензий к Honor, компания сможет действовать без ограничений. Сейчас из-за санкций Huawei (а значит и Honor) ограничена в работе с американскими технологическими компаниями.

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Аналитики полагают, что Huawei рассматривает возможность выкупа Honor обратно в ближайшем будущем, когда ситуация с санкциями решиться.

Напомним, бренд Honor был создан в 2013 году.

Ранее американские власти неоднократно обвиняли Huawei в работе на интересы правительства Китая – в частности, в сборе персональных данных пользователей. Впрочем, летом-2020 стало известно, что компаниям из США вновь разрешат использовать оборудование Huawei для развития сетей следующего поколения.

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