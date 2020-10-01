Хрупкий баланс: к украинскому бизнесу возвращается оптимизм

Предприниматели пока осторожничают с оценками, но ситуация улучшается

В сентябре украинский бизнес на фоне оживления экономики улучшил ожидания. Количество пессимистично и оптимистично настроенных предприятий начало выравниваться, а индекс ожиданий деловой активности подрос до 49,4 пункта. Нейтральной считается отметка в 50 пунктов.

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Об этом сообщил директор департамента статистики Нацбанка Юрий Половнев, передает пресс-служба НБУ.

Впервые с начала коронакризиса ожидания в сфере промышленности и сферы услуг оказались выше 50 пунктов. Правда, остается печальной ситуация в строительстве и ухудшаются настроения в торговле.

Видео: НБУ

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"Предприниматели пока очень осторожны в своих оценках. Баланс оптимизма и пессимизма достаточно хрупкий из-за высокого уровня неопределенности с развитием пандемии", - сказал Половнев.

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Напомним, во время жесткого карантина треть малых предпринимателей потеряли более 50% доходов. Чтобы достичь прежних темпов развития, 38% предпринимателей понадобится один год, 25% – два и более года.

Также ранее замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив рассказала, с какими сложностями сталкиваются украинские предприниматели, которые хотят воспользоваться государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%".

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