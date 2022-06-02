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Фриланс или наем: как лучше работать во время войны

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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2 июня, 13:12
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Рассказываем об особенностях работы на фрилансе и по трудовому договору, и что лучше выбрать во время войны
Как лучше работать во время войны
Как лучше работать во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для украинцев сегодня доступны разные способы трудоустройства. Однако каждому хочется получать стабильный доход и иметь определенные права.

Основатель IT Banda Григорий Грудий объяснил разницу между работой на фрилансе и в штате и какие преимущества есть у каждого варианта.

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Плюсы и минусы фриланса

Фрилансер – это самозанятый работник, который сам себе ищет рабочие задания и ни с кем юридически не договаривается о трудовых обязательствах.

Такой тип работы подходит не только айтишникам, это может быть написание любых текстов на заказ или даже хенд-мейд.

Грудий приводит основные плюсы фриланса:

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  • гибкий заработок. Фрилансер имеет определенную среднюю сумму, получаемую за свою работу, и она увеличивается в зависимости от количества клиентов и часов работы. Чем больше сделал – тем больше получил;
  • за результат отвечаешь сам. Фрилансер может самостоятельно выбирать клиентов, задачи и степень их сложности;
  • удобно работать с иностранными клиентами. Например, устроиться в иностранную компанию сложнее, чем просто выполнить задание на заказ и получить прибыль;
  • работать можно где угодно. Фрилансеры работают преимущественно онлайн, поэтому брать задания можно от любых компаний, и на это не повлияет место вашего пребывания.

В то же время эксперт приводит и некоторые минусы такового типа труда. В частности, не всегда есть стабильность, поскольку предложения работы иногда то увеличиваются, то уменьшаются. Также, что часто встречается, например, в сфере IT, задачу дают одну, а когда специалист погружается в проблему, выполнить нужно гораздо больше работы.

Плюсы и минусы работы в штате

В этом случае основное преимущество – стабильность. Работник точно знает, когда придет зарплата, каков ее размер, что нужно делать и в какое время. Кроме того, плюсы найма такие:

  • системность и понятность работы. Задачи у наемных работников неизменны, и каждый день они проделывают одну и ту же работу. Если фриланс требует знаний и умений "всего понемногу", то здесь специалисты четко придерживаются конкретного направления;
  • проще попасть на работу в крупный бизнес. Обычно крупные корпорации ищут работников в штат. Поэтому, чтобы получить определенные задачи от них, лучше всего откликнуться на вакансию и пройти собеседование.

Также в найме есть и минусы. Во-первых, человека могут уволить, и тогда резко исчезнет доход. На фрилансе эту проблему можно быстро устранить, найдя другого клиента.

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Во-вторых, совмещать несколько работ сложно. Не всегда есть время и ресурс на другие задачи после работы по 8-10 часов в день. В-третьих, в таком варианте есть много формальностей, в частности, отчетность, встречи и т.д.

"Если есть опыт, портфолио и желание работать над очень похожими задачами – полезно идти в наем. Если не пугает ответственность и есть амбиции самому корректировать свой доход – подойдет фриланс", – подытожил Грудий.

В Украине изменились зарплаты

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в течение мая повысились зарплаты в следующих сферах:

  • производство и сельское хозяйство (средняя зарплата выросла с 13 300 грн в апреле до 16 600 грн в мае);
  • медицина и фармацевтика (с 14 900 грн до 18 200 грн);
  • бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия (с 17 500 грн до 19 800 грн);
  • HR (с 15 000 грн до 29 700 грн);
  • маркетинг, реклама и PR (с 26 600 грн до 30 800 грн).

Читайте в нашем подробном анализе, у кого наоборот зарплаты уменьшились и сколько эти специалисты получают сейчас.

Мы также писали, что в Украине разрешили делать с трудовыми книжками во время войны и в каких сферах в Польше в 2022 году больше всего ищут специалистов.

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