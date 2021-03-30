ФОПов возмутил закон о 8000 грн компенсации: Как кость собаке, чтобы не сдохла от голода

Малый бизнес теряет от карантина десятки и сотни тысяч, говорят предприниматели

В общественных организациях, которые защищают права предпринимателей, раскритиковали помощь малому бизнесу в 8000 гривен. По их мнению, сумма мизерная, а государство только напрасно потратит бюджетные средства.

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Предприниматели, с которыми пообщались новости "Сегодня", добавляют, из-за карантина даже мелкий бизнес теряет десятки, а то и сотни тысяч гривен. И от уплаты квартплаты, аренды торговых помещений и налогов их не освобождают.

Глава Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич не скрывает своего возмущения:

"Это, знаете, как кость собаке, чтобы она не сдохла от голода. 8000 гривен – это не те средства, которые могут хоть как-то спасти бизнес, это средства чтобы не умереть, не влачить жалкое и голодное существование наемным работникам".

Видео: Сегодня

Сайт "Сегодня" сообщал, что 30 марта Верховная Рада приняла закон, согласно которому государство выплатит карантинные 8000 гривен компенсации физлицам-предпринимателям и работникам малых и средних предприятий, которые пострадают от карантина в "красных зонах".

Также напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размерам помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть добавит 100%, увеличив суммы поддержки людей и бизнеса вдвое.

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