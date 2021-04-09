ФОПам вернули карантинные 8000: закон о выплатах вступил в силу

Заявки на получение помощи украинцы будут оформлять через приложение "Дія"

В Украине вступил в силу закон, которые вводит выплаты карантинных 8000 гривен малому бизнесу и его сотрудникам в красных зонах карантина.

За счет местных бюджетов могут выплачиваться дополнительные суммы. Их установят непосредственно на местах.

Получатели должны находиться на учете в качестве плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Местом регистрации получателей должен быть регион Украины, который отнесен к красной зоне карантина.

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Этот закон был опубликован в официальном издании "Голос Украины" накануне, 8 апреля. В нем указано, что документ вступает в силу на следующий день после обнародования.

Заявки на получение помощи украинцы будут оформлять через приложение "Дія". Старт приема заявок назначен на 12 апреля, анонсировал ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Чтобы подать заявку на 8000 грн, понадобится:

авторизоваться в приложении "Дія" через BankID или ЭЦП;

в разделе "Услуги" нажать "Получить помощь" ("Дія" автоматически проверит информацию о получателе);

вести номер своего гривневого счета в формате IBAN (получить деньги можно только на личный счет).

Напомним, на данный момент в красной зоне карантина находятся такие регионы:

г. Киев;

Львовская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Черновицкая область;

Николаевская область;

Черниговская область;

Полтавская область;

Запорожская область;

Хмельницкая область.

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