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ФОПам вернули карантинные 8000: закон о выплатах вступил в силу

9 апреля, 09:33

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Заявки на получение помощи украинцы будут оформлять через приложение "Дія"

В Украине вступил в силу закон, которые вводит выплаты карантинных 8000 гривен малому бизнесу и его сотрудникам в красных зонах карантина.

  • За счет местных бюджетов могут выплачиваться дополнительные суммы. Их установят непосредственно на местах.
  • Получатели должны находиться на учете в качестве плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
  • Местом регистрации получателей должен быть регион Украины, который отнесен к красной зоне карантина.
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Этот закон был опубликован в официальном издании "Голос Украины" накануне, 8 апреля. В нем указано, что документ вступает в силу на следующий день после обнародования.

Заявки на получение помощи украинцы будут оформлять через приложение "Дія". Старт приема заявок назначен на 12 апреля, анонсировал ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Чтобы подать заявку на 8000 грн, понадобится:

  • авторизоваться в приложении "Дія" через BankID или ЭЦП;
  • в разделе "Услуги" нажать "Получить помощь" ("Дія" автоматически проверит информацию о получателе);
  • вести номер своего гривневого счета в формате IBAN (получить деньги можно только на личный счет).

Напомним, на данный момент в красной зоне карантина находятся такие регионы:

  • г. Киев;
  • Львовская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Черновицкая область;
  • Николаевская область;
  • Черниговская область;
  • Полтавская область;
  • Запорожская область;
  • Хмельницкая область.
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бизнес компенсации карантин помощь выплаты закон ФЛП Дія красная зона

Источник: Сегодня

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