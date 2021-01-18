Фактического главу Samsung приговорили к тюрьме: история скандала

Вице-президента компании Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена приговорили к тюремному заключению. Ли Чжэ Ен обвинялся во взяточничестве. Срок заключения, согласно решению суда, составит 2 года и 6 месяцев.

Реклама

Об этом сообщает Reuters.

По версии обвинения, Ли Чжэ Ен был причастен к даче взятки в размере более 6 млн долл. Также же его обвиняли в том, что он предложил 38 млн долл. чиновникам за разрешение слияния Samsung C&T и Cheil Industries на нужных ему условиях.

Обвинения привели к тому, что в 2017 году Ли Чжэ Ена приговорили к пяти годам заключения. Однако уже в 2018 году суд заменил приговор на условный, и руководитель Samsung вышел на свободу.

В 2019 году началось повторное рассмотрение дела. Новое решение суда предусматривает, что тот год, который Ли Чжэ Ен уже провел в тюрьме, будет засчитан в срок. То есть фактически бизнесмену предстоит год и шесть месяцев заключения.

Ли Чжэ Ен. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

В тренде В Украине хотят избавиться от старых маршруток

Ли Чжэ Ен последние годы руководил Samsung Electronics вместо своего отца, Ли Гон Хи. Шесть лет назад Ли Гон Хи перенес сердечный приступ, он скончался в возрасте 78 лет в октябре 2020 года.

Реклама

Интересно, что коррупционный скандал в Samsung был связан и с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. Ее близкая подруга Чхве Сун Силь, пользуясь дружбой с президентом, вымогала деньги у крупных корпораций, в частности у Samsung и Lotte. В конце 2016 года Пак Кын Хе объявили импичмент, а в апреле предъявили обвинения. Экс-президент получила 25 лет лишения свободы и штраф 17,8 млн долларов за разглашение гостайны, вымогательство, злоупотребление властью и получение взяток.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама