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"Это – нонсенс": в Кабмине отреагировали на скандал с гигантским штрафом для "Новой почты"

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
12 августа, 10:20
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Как заявил Алексей Любченко, в ситуации со штрафом были замечены противоречия
Алексей Любченко высказался о ситуации со штрафом "новой почте". Коллаж: "Сегодня"
Алексей Любченко высказался о ситуации со штрафом "новой почте". Коллаж: "Сегодня"

Ситуация со штрафом для "Новой почты", когда за повреждение отправления клиента стоимостью 500 гривен компанию сначала оштрафовали на 325 млн гривень, противоречит "всяческой логике".

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Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, в системе Госпродпотребслужбы, которая расследовала наложение на "Новую почту" штрафа, необходимо усилить ответственность и управляемость.

"Руководитель организации, в которой работает 30 тыс. сотрудников, должен проводить эффективную кадровую политику", – сказал он.

Кроме того, Любченко подчеркнул, что наказание должно соответствовать уровню нарушения, однако в случае с "Новой почтой" наблюдаются противоречия.

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"Это – нонсенс... Даже если бы не было огласки, мы это мониторим, и это было бы отменено, а виновные – привлечены к ответственности", – добавил Любченко.

Что произошло:

  • В марте сотрудники Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области провели проверку нескольких отделений "Новой почты". Поводом стало обращение клиента почты о повреждении посылки стоимостью 500 грн.
  • В июле по результатам этих проверок на компанию наложили штраф в размере 325 млн гривен – это максимально возможная санкция.
  • "Новая почта" сразу решила подать в суд на Госпродпотребслужбу, заявив, что чиновники наложили штраф неадекватного размера. Кроме того, компания обратилась к омбудсмену и в международные правозащитные организации.
  • О необходимости изменить законодательство заявила и глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая. Она заверила, что гигантского штрафа для "Новой почты" не будет, и признала, что виновниками произошедшего, скорее всего, стали местные исполнители.
  • "Новая почта" в свою очередь тоже сделала выводы и запустила кампанию по сбору отзывов и жалоб клиентов.

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