Эмоционально "заражают" коллектив: как ленивые сотрудники могут развалить чужой бизнес

Вместе с психологом рассказываем, как распознать ленивого сотрудника еще на собеседовании

Как распознать ленивого сотрудника / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ленивые бизнесмены редко добиваются успеха, так как собственное дело требует полной отдачи и сверхусилий. А как быть с наемными работниками, которые постоянно ленятся?

Могут ли такие люди угрожать бизнесу и как распознать ленивого сотрудника в коллективе, "Сегодня" разбирались с экспертом.

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По словам психолога, доцента кафедры журналистики и новых медиа Университета Гринченко Яны Фруктовой, для начала нужно выяснить, какой тип мотивации имеет тот или иной человек – внутренний или внешний.

"Безусловно, лучше брать на работу специалиста, который имеет внутреннюю мотивацию и сам определяет приоритеты и ставит задачи. Но большинство людей нуждаются в постоянной внешней мотивации, например вознаграждениях, премиях, повышениях или отпуске", – объясняет эксперт.

Люди отличаются и тем, как они пытаются решать проблемы. Психолог подчеркивает, что существуют тип людей, который ориентируется на преодоление препятствий, а есть такой, которые пытается их избежать.

Яна Фруктова рассказывает, что ленивые люди в большинстве своем относятся к категории, которая избегает проблем.

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"Это можно выяснить в разговоре, например, о предыдущем месте работы. Если человек постоянно будет рассказывать обо всех препятствиях, которые возникали на предыдущей работе, это должно обеспокоить работодателя", – подсказывает наш эксперт.

Лень может быть связана и с профессиональным выгоранием, когда человек имел мощную положительную мотивацию в начале, однако истощился.

В таком случае, по мнению Яны Фруктовой, лучше дать человеку так называемый творческий отпуск, при условии, что он вернется в коллектив с новыми силами.

"Эмоциональное заражение" ленью

Согласно некоторым психологическим теориям в коллективе должны быть так называемые паразиты, однако у нашей экспертки мнение другое.

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"Я считаю, что такой паразит может существовать, если мы говорим о досуге или хобби, а если мы говорим о бизнесе, то такой человек может вносить деструктивные настроения во весь рабочий коллектив", – говорит доцент кафедры журналистики и новых медиа Университета Гринченко.

Другие сотрудники будут понимать, что выполняют часть чужой работы, возможно, работают больше, а получают меньше. Таким образом, другие могут разочароваться в своем руководстве и в том, что нужно идти вперед.

"Безусловно, никто не отменял и "эмоциональное заражение", так что негативное отношение к руководителю или к своим обязанностям одного человека могут поражать и других", – добавляет эксперт.

Однако, заключает психолог, необходимо рассматривать отдельно каждый коллектив и то, какие функции выполняет тот или иной человек.

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