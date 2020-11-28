Елена Зеленская запустила инициативу "Бизнес без барьеров"

Первая леди Украины Елена Зеленская стала инициатором подписания декларации "Бизнес без барьеров". Согласно документу, украинские и международные компании обязуются привлекать к своей деятельности все социальные группы, в том числе и стариков, людей с инвалидностью, молодежь, женщин, родителей с детьми до шести лет.

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Целенаправленные усилия помогут не только улучшить положение перечисленных групп, но и поспособствуют устойчивому развитию всей страны, подчеркнула Елена Зеленская.

"Ежедневно тысячи украинцев испытывают трудности в перемещении, пользовании услугами, работе и общении. Чтобы исправить эту ситуацию, я пригласила к диалогу представителей крупных компаний, которые уже имплементируют лучшие безбарьерные решения в свои бизнес-процессы", – рассказала первая леди.

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Цель инициативы "Бизнес без барьеров" – устранить сложности и ограничения, с которыми сталкиваются люди при поиске работы, трудоустройстве и во время адаптации в новом коллективе.

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Инициативу Елены Зеленской поддержали представители крупного бизнеса, работающего в Украине.

Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка, сказал:

"По моему мнению, инициатива Елены Зеленской "Бизнес без барьеров" имеет хорошие перспективы. Инклюзия – это движение в сторону реализации в Украине европейских ценностей. В Ощадбанке есть немало опыта в этой сфере, мы готовы поделиться своими наработками с коллегами".

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Согласна с ним Лилия Бушина, заместитель генерального директора "Укрпочты":

"Высокий уровень инклюзии – обычно прерогатива успешных государств. Украина только встала на этот путь, впереди много работы: от развития инфраструктуры к изменению подходов в построении бизнес-процессов и полной перезагрузке менталитета людей. Мы рады, что вопрос безбарьерности и равных прав для всех групп населения в Украине поднимается на самом высоком государственном уровне".

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Весной компании расскажут, что из озвученных стратегий им удалось интегрировать в свои бизнес-процессы.

"Безбарьерность должна быть общественной нормой", – уверена первая леди.

Подписали декларацию такие компании: "Укрпочта", Ощадбанк, "Укрзализныця", "Ашан", 1+1 Media, ДТЭК, Socar, work.ua, АТБ, Danone. Присоединиться к инициативе смогут компании, которые готовы внедрить в свою деятельность принципы безбарьерности.

Напомним, на рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает. Кроме того, более миллиона украинцев могут рассчитывать на компенсацию по потере работы в период карантина.

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