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Экспорт без ограничений? Что даст Украине отмена пошлин в ЕС

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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4 июня, 16:13
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Рассказываем об отмене пошлины на украинские товары в ЕС и как это повлияет на украинцев
На экспорт украинских товаров в ЕС отменили пошлины
На экспорт украинских товаров в ЕС отменили пошлины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

4 июня вступили в силу новые временные меры по либерализации торговли в Европе, которыми отменили пошлины на некоторые украинские товары.

Как сообщили в Минэкономики, согласно регламенту Европарламента, на время приостановят тарифы, прописанные в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

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В частности, отменят следующие пошлины:

  • для промышленной продукции;
  • входные цены для фруктов и овощей;
  • тарифные квоты для сельскохозяйственной продукции;
  • глобальные защитные меры по украинским товарам.

Евросоюз является самым крупным торговым партнером Украины. К примеру, в 2021 году туда отправили 39% от всего объема экспорта на общую сумму 62,5 млрд долларов. Продают больше всего украинских черных металлов, руд, электромашин, масла и зерна.

Что это даст украинцам?

Послабления в Евросоюзе предусматривают и некоторые требования для Украины. Экспортеры должны придерживаться европейских правил происхождения товаров и соответствующих процедур, воздерживаться от новых ограничений на импорт из ЕС, уважать права человека, верховенство права и бороться с коррупцией.

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Украинские товары без пошлин будут поставлять в Европу целый год, то есть до июня 2023 года. Ожидается, что украинские производители и экспортеры благодаря послаблениям смогут удержать свои позиции на рынке, несмотря на войну.

Индия запретила экспорт пшеницы

В мае в Индии решили ограничить экспорт пшеницы, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны и поддержать соседние. Позволят вывозить только ту пшеницу, на поставку которой "был выдан безотзывный аккредитив".

Экспорт разрешат также на основании разрешения, предоставленного правительством Индии другим странам для удовлетворения их потребностей в продовольственной безопасности и на основании запроса их правительств.

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Такое решение Индия приняла на фоне огромных потерь из-за сильной жары в марте и роста инфляции в апреле на 7,79%, а также из-за российско-украинской войны. На мировом рынке страна является вторым по величине производителем пшеницы, поэтому после вторжения РФ в Украину многие страны надеялись на индийский экспорт.

"Сегодня" раньше писали, как разблокировать порты и наладить экспорт в Европу, и что Лукашенко начал торг с ООН по разблокированию экспорта украинского зерна.

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