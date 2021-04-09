Джеку Ма не дают расслабиться – власти Китая надавили на его бизнес-школу

В академию в Ханчжоу попасть так же трудно, как и в бизнес-школу Гарварда

Hupan University – бизнес-школа основателя крупнейшей интернет-компании Китая Alibaba Group Джека Ма – отменила занятия для первокурсников, которые должны были начаться в марте. Также приостановлен набор новых студентов. Это произошло после конфликтов основателя Alibaba Джека Ма с руководством страны.

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В окружении миллиардера это связывают с давлением Пекина. В глазах властей Hupan University превращается "в элитное сообщество", пишет Financial Times (FT).

Занятия у студентов старших курсов пока продолжаются и школа, несмотря на давление, не закрывается.

В бизнес-академию Джека Ма в Ханчжоу на востоке Китая так же трудно попасть, как и в бизнес-школу Гарварда. Учебное заведение открылось в 2015 году и быстро стало одним из самых престижных в Китае. Лекции читал не только сам Джек Ма, но и иностранные бизнесмены, например, основатель Uber Трэвис Каланик.

"Правительство Китая считает, что у Hupan University есть потенциал, чтобы организовать ведущих китайских предпринимателей и нацелить их на достижение целей, поставленных Джеком Ма, а не компартией. А этого нельзя допустить", – объяснил один из собеседников FT.

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Напомним, у миллиардера Джека Ма начались серьезные проблемы после скандального выступления в Шанхае осенью-2020. Тогда многие оценили его речь за смелость, но в итоге она сорвала первичное публичное размещение акций Ant Group. Ма, в частности, заявил, что у китайских госбанков и регуляторов "менталитет ломбарда" и они тормозят инновации.

IPO Ant Group планировалось как крупнейшее в мире. Ходят слухи, что инициатором отмены мог стать сам председатель КНР Си Цзиньпин. После этого в отношении Alibaba было начато антимонопольное расследование.

Кроме того, власти Китая уже потребовали от Alibaba Group избавиться от медиаактивов. Пока что Alibaba владеет долей в китайском аналоге Twitter – Weibo, а также газетой South China Morning Post.

К слову, в конце 2019 года Джек Ма посещал Украину. Он стал участником Киевского международного экономического форума:

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