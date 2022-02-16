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"Доставка на высоте". Что торчало из посылки клиентки "Новой почты" (фото)

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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16 февраля, 18:55
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Рассказываем, что возмутило и удивило клиентку "Новой почты" в состоянии ее посылки
Что произошло с посылкой клиентки?
Что произошло с посылкой клиентки? / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Клиентка "Новой почты" пожаловалась, что ей доставили посылку в разорванной коробке, из которой могло полностью выпасть содержимое.

Об этом девушка написала на своей странице в Facebook.

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По словам клиентки, некоторый товар пришел поврежденным, на фото видно, как из коробки торчит бутылка.

"Новая почта", у вас, если не курьеры хамы, то доставка товара "на высоте". Мне одной так везет?" – говорится в отзыве.

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Что ответили в "Новой почте"?

Представители компании отреагировали на жалобу и признали свою ошибку. У клиентки попросили номер накладной для того, чтобы уточнить детали этого случая.

"Что касается общения с курьером, конкретизируйте ситуацию, которая случилась, а мы обязательно все проверим", – написали сотрудники "Новой почты".

Доставка документов "Новой почтой"

В начале 2022 года "Новая почта" запустила удобную услугу по доставке документов. Теперь по фиксированной цене в размере 45 грн можно прислать любые документы (весом до 1 кг) в любую точку страны.

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В стоимость услуги входит и плотный картонный конверт, в котором они будут доставлены в безопасности.

Это выгоднее, чем отправлять документы обычной посылкой, поскольку тогда цена может измениться в зависимости от населенного пункта, в который вы их отправляете.

"Сегодня" также писали, что "Новая почта" снова изменила тариф, и рассказывали о новой услуге для продавцов.

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