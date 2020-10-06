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Цифра дня. Сколько лет живет украинский бизнес

6 октября, 15:59

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Среднестатистический владелец предприятия работает 47 часов в неделю

Средний возраст компании в Украине составляет 8,4 года. Ее среднестатистический владелец – мужчина 31-45 лет, который занимается торговлей и управляет одним-двумя предприятиями. Для сравнения, в мире около половины новых бизнесов закрывается в срок до 5 лет и лишь треть достигает возраста в 10 лет.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования "Портрет украинского предпринимателя", проведенного Союзом украинских предпринимателей (СУП) совместно с UMG при поддержке Cipe.

Среднестатистический предприниматель уделяет работе 47 часов в неделю. Среди основных проблем он видит высокие налоги и постоянную смену правил игры, а боится финансовых обязательств и экономического кризиса.

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Кроме того, аналитики определили, что в Украине существует 5 основных типов предпринимателей:

  1. Работающие микрособственники (19%, ведут бизнес в спокойном стиле, начинающие, стремятся "привести в порядок начатое");
  2. Проворные новаторы (22%, оперативно улавливают проблемы, недостатки и самостоятельно управляют их исправлением, стремятся находить новые возможности);
  3. Идейные вдохновители (19%, активные владельцы, постоянно генерируют творческие идеи и рассматривают новые направления);
  4. Киты бизнеса (21%, крупные предприниматели, несут ответственность за свои действия, не полагаются на внешние обстоятельства, способны быстро подстраиваться);
  5. Отстраненные владельцы (18%, в основном являются владельцами одного микробизнеса в сфере оптовой и розничной торговли, часто ставят перед собой нереалистичные цели, реже других используют демократический стиль управления).

Напомним, ранее НБУ выяснил, что к украинскому бизнесу возвращается оптимизм. Количество пессимистично и оптимистично настроенных предприятий начало выравниваться, а индекс ожиданий деловой активности подрос до 49,4 пункта. Нейтральной считается отметка в 50 пунктов. Подробнее рассказывал директор департамента статистики Нацбанка Юрий Половнев:

Видео: НБУ

Это при том, что во время жесткого карантина треть малых предпринимателей потеряла более 50% доходов.

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бизнес налоги статистика возраст предприниматели средний возраст

Источник: Сегодня

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