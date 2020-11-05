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Цифра дня. В Украине "остывает" рынок труда

5 ноября, 11:57

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Предложений работы все еще больше, чем желающих трудоустроиться

Количество вакансий в Украине все еще превышает количество соискателей. Но с начала осени рынок труда немного "остыл" – за октябрь еженедельное поступление новых вакансий упало на 8%. Из-за усиления карантинных ограничений все меньше ищут рабочих в ресторанах, гостиницах и в сфере обслуживания. А новых резюме стали публиковать лишь на 4% меньше.

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Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики Центра экономических стратегий (ЦЕС).

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В первой половине осени, по данным сайтов для поиска работы, активнее всего росло количество предложений для домашнего и рабочего персонала, преподавателей, страховщиков и специалистов в сфере безопасности. Хуже всего оказалась ситуация в туристической сфере, где количество вакансий упало на 20%.

Также украинцы в три раза активнее интересуются предложениями удаленной работы, чем классической офисной занятости. На одно объявление об "удаленке" откликаются в среднем 13 человек, а об обычной работе – меньше пяти.

Из-за роста популярности дистанционной работы в Верховной Раде даже зарегистрировали законопроект о правилах "удаленки". Документ предлагает заключать отдельные трудовые договоры о дистанционной или надомной работе. Правда, у экспертов рынка труда этот законопроект вызвал ряд вопросов:

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работа вакансии трудоустройство рынок труда цифра дня

Источник: Сегодня

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