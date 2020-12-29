Цифра дня. Украинцы подсели на интернет-шопинг: сколько тратим в Сети

На покупки в интернете в 2020 году украинцы потратили уже 107 млрд гривен. Речь идет о покупке как товаров, так и услуг. Потраченная сумма аж на 41% выше, чем в 2019 году. Кроме того, выросло и количество онлайн-платежей – минимум на 50%.

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Об этом свидетельствуют данные аналитиков EVO. Они считают, что в 2021 году e-commerce вырастет еще на треть.

Наибольший прирост заказов за 2020 год наблюдается в категории "медицинские товары", где оптом и в розницу покупают маски, санитайзеры, пульсоксиметры, перчатки и т. п. К слову, теперь законна интернет-продажа лекарств.

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Значительно вырос спрос на товары для садоводства и огородничества. Также в топ наиболее популярных категорий товаров в 2020 году попали зоотовары и продукты питания.

Эксперты выделили три главные тенденции рынка электронной коммерции по итогам 2020 года:

COVID-19 ускорил развитие e-commerce

Год назад прирост e-commerce в Украине прогнозировали на уровне 15%. Но пандемия существенно скорректировала ситуацию. Появилось множество новых виртуальных игроков – от мини-производств до кафе. Теперь почти 9% всех покупок в Украине происходит онлайн — на маркетплейсах, в онлайн-магазинах и соцсетях.

"До Китая, где более 30% всех покупок уже в онлайне, еще далеко, но прирост за год существенный. Для сравнения: в 2019-м доля e-commerce в ритейле в Украине оценивалась в 7%, а вырос рынок тогда на 17% в год", – объясняют эксперты.

Возросло количество покупок, но упал средний чек

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За год количество заказов на маркетплейсах Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Shafa.ua, IZI.ua выросло на 42%. Средний чек упал на 10%. Люди стали покупать онлайн значительно чаще и более дешевые товары — одежду, товары первой необходимости, пищу, маски, аксессуары.

Онлайн-оплата стала привычной

Количество онлайн-платежей за товары и услуги увеличилось более чем на 50%. На маркетплейсах примерно 15% товаров оплачивают картой в ​​момент покупки. С такими темпами через несколько лет наложенный платеж, оплата наличными за приобретенные онлайн товары и оплата "на карту" потеряют популярность как менее безопасные и удобные.

Важный фактор, который сдерживает более стремительный рост онлайн-платежей сейчас — величина транзакций для продавца, которая в Украине в среднем составляет более 2% от цены товара. Это в четыре раза больше, чем в Европе, добавляют аналитики.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также рассказывал, что такое стриминг-покупки и как покупать онлайн, чтобы не потерять деньги.

Кроме того, новости "Сегодня" также называли ТОП-4 способов отличить оригинальный интернет-магазин от фейкового:

Сюжет Георгия Маринова, Владислава Смилянцева и Юрия Васильченко Видео: Сегодня

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