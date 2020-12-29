Українська
$ 28,37
34,65
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Цифра дня. Украинцы подсели на интернет-шопинг: сколько тратим в Сети

29 декабря, 13:46

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Коронавирус подстегнул развитие онлайн-торговли в Украине

На покупки в интернете в 2020 году украинцы потратили уже 107 млрд гривен. Речь идет о покупке как товаров, так и услуг. Потраченная сумма аж на 41% выше, чем в 2019 году. Кроме того, выросло и количество онлайн-платежей – минимум на 50%.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные аналитиков EVO. Они считают, что в 2021 году e-commerce вырастет еще на треть.

Наибольший прирост заказов за 2020 год наблюдается в категории "медицинские товары", где оптом и в розницу покупают маски, санитайзеры, пульсоксиметры, перчатки и т. п. К слову, теперь законна интернет-продажа лекарств.

Реклама

Значительно вырос спрос на товары для садоводства и огородничества. Также в топ наиболее популярных категорий товаров в 2020 году попали зоотовары и продукты питания.

Эксперты выделили три главные тенденции рынка электронной коммерции по итогам 2020 года:

  • COVID-19 ускорил развитие e-commerce

Год назад прирост e-commerce в Украине прогнозировали на уровне 15%. Но пандемия существенно скорректировала ситуацию. Появилось множество новых виртуальных игроков – от мини-производств до кафе. Теперь почти 9% всех покупок в Украине происходит онлайн — на маркетплейсах, в онлайн-магазинах и соцсетях.

"До Китая, где более 30% всех покупок уже в онлайне, еще далеко, но прирост за год существенный. Для сравнения: в 2019-м доля e-commerce в ритейле в Украине оценивалась в 7%, а вырос рынок тогда на 17% в год", – объясняют эксперты.

  • Возросло количество покупок, но упал средний чек
Реклама

За год количество заказов на маркетплейсах Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Shafa.ua, IZI.ua выросло на 42%. Средний чек упал на 10%. Люди стали покупать онлайн значительно чаще и более дешевые товары — одежду, товары первой необходимости, пищу, маски, аксессуары.

  • Онлайн-оплата стала привычной

Количество онлайн-платежей за товары и услуги увеличилось более чем на 50%. На маркетплейсах примерно 15% товаров оплачивают картой в ​​момент покупки. С такими темпами через несколько лет наложенный платеж, оплата наличными за приобретенные онлайн товары и оплата "на карту" потеряют популярность как менее безопасные и удобные.

Важный фактор, который сдерживает более стремительный рост онлайн-платежей сейчас — величина транзакций для продавца, которая в Украине в среднем составляет более 2% от цены товара. Это в четыре раза больше, чем в Европе, добавляют аналитики.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также рассказывал, что такое стриминг-покупки и как покупать онлайн, чтобы не потерять деньги.

Кроме того, новости "Сегодня" также называли ТОП-4 способов отличить оригинальный интернет-магазин от фейкового:

Сюжет Георгия Маринова, Владислава Смилянцева и Юрия Васильченко Видео: Сегодня
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

торговля покупки безнал интернет-магазины продажи e-commerce онлайн-магазины цифра дня онлайн-торговля

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ФОПы пикетируют Дворец
ФОПы пикетируют Дворец "Украина", где проходит концерт "Квартала 95"Украина
Украинцев заставляют платить за несуществующие ФОПы. Как списать налоговый долг
Украинцев заставляют платить за несуществующие ФОПы. Как списать налоговый долгБизнес
В Китае начали расследование в отношении Alibaba. Как власти давят на Джека Ма
В Китае начали расследование в отношении Alibaba. Как власти давят на Джека МаБизнес
Рынок труда стремительно меняется. Кто сможет найти работу в Украине
Рынок труда стремительно меняется. Кто сможет найти работу в УкраинеБизнес
Tesla могла стать Apple: Илон Маск пытался продать компанию Тиму Куку
Tesla могла стать Apple: Илон Маск пытался продать компанию Тиму КукуАвто
Как продвигать любой интернет-магазин
Как продвигать любой интернет-магазинБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять