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Цифра дня. Украинцы ринулись оформлять "карантинные 8000 гривен"

22 декабря, 13:51

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Счет заявок на получение компенсаций уже пошел на сотни тысяч

Заявки на получение карантинных компенсаций в размере 8000 гривен через приложение "Дія" уже подали 168 тыс. 812 ФОПов (ФЛП, физлиц-предпринимателей) и еще 111 тыс. 534 наемных работника. Если все эти заявки будут одобрены, выплаты по ним составят 2,2 млрд гривен.

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Такие данные обнародовала платформа Опендатабот.

Больше всего заявок подали предприниматели из таких регионов:

  • г. Киев и Киевская обл. – 34 834;
  • Днепропетровская обл. – 22 033;
  • Харьковская обл. – 19 159;
  • Львовская обл. – 18 321.
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Активнее всего за помощью от государства обращались ФОПы, которые работают в таких сферах:

  • розничная торговля – 140 649 заявок;
  • общественное питание – 12 638;
  • ремонт оборудования и техники – 5887.

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Напомним, ранее в Национальном банке предупредили, что карантинные выплаты ФОПам могут взвинтить курс доллара.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что выплаты по 8000 гривен – это не единственная "плюшка" для предпринимателей. Верховная Рада также приняла закон о прощении долгов и о налоговых каникулах.

А о том, как оформить карантинную помощь, узнавайте из видео:

Видео: Минцифры

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бизнес карантин помощь выплаты предприниматели заявка ФЛП цифра дня

Источник: Сегодня

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