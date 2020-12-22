Цифра дня. Украинцы ринулись оформлять "карантинные 8000 гривен"

Счет заявок на получение компенсаций уже пошел на сотни тысяч

Заявки на получение карантинных компенсаций в размере 8000 гривен через приложение "Дія" уже подали 168 тыс. 812 ФОПов (ФЛП, физлиц-предпринимателей) и еще 111 тыс. 534 наемных работника. Если все эти заявки будут одобрены, выплаты по ним составят 2,2 млрд гривен.

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Такие данные обнародовала платформа Опендатабот.

Больше всего заявок подали предприниматели из таких регионов:

г. Киев и Киевская обл. – 34 834;

Днепропетровская обл. – 22 033;

Харьковская обл. – 19 159;

Львовская обл. – 18 321.

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Активнее всего за помощью от государства обращались ФОПы, которые работают в таких сферах:

розничная торговля – 140 649 заявок;

общественное питание – 12 638;

ремонт оборудования и техники – 5887.

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Напомним, ранее в Национальном банке предупредили, что карантинные выплаты ФОПам могут взвинтить курс доллара.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что выплаты по 8000 гривен – это не единственная "плюшка" для предпринимателей. Верховная Рада также приняла закон о прощении долгов и о налоговых каникулах.

А о том, как оформить карантинную помощь, узнавайте из видео:

Видео: Минцифры

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