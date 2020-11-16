Цифра дня. Оборот ресторанов и кафе заметно просел из-за карантина

За первые субботу и воскресенье карантина выходного дня заведения общественного питания потеряли 27% оборота. По итогам всей недели оборот кафе и ресторанов упал на 10%.
Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот" и компании по автоматизации ресторанов Poster.
В целом с начала карантина в марте обороты ресторанов упали на 81% по сравнению с докарантинными показателям. Летом ресторанному бизнесу удалось немного восстановиться. Однако с середины октября обороты снова падают.
На субботу и воскресенье приходится основная часть выручки заведений общественного питания. В выходные дни рестораны зарабатывают в среднем 41% от своего недельного оборота, бары – 40%, пиццерии и кальянные – 35%, фастфуд – 31%, кондитерские – 30%.
Напомним, на прошлой неделе рестораторы в разных городах выходили на акции протеста против против карантина выходного дня.
14-15 ноября в Украине были первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья, почти все было закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта.
Однако не все добросовестно выполняли требования правительства. Сайт "Сегодня" узнал, как украинцы нарушали и обходили решение Кабмина. Кроме того, нарушителей активно искала полиция:
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