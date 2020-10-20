Цифра дня. Бизнес активно получает "доступные кредиты", но суммы уменьшились

На помощь государства могут рассчитывать малые и средние предприниматели

Украинские банки выдали бизнесу 10,82 млрд гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" – это 4 577 займов. Только за последнюю неделю было одобрено 234 кредита на 463 млн гривен. Количество кредитов при этом растет, а вот суммы стали меньше: неделей ранее предприниматели оформили 216 кредитов на 469 млн гривен.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины по состоянию на 20 октября.

Лидерами по количеству выданных кредитов для бизнеса остались государственные банки:

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ПриватБанк (1 160 кредитов на 818 млн гривен); Укргазбанк (783 кредита на 1,55 млрд гривен); Ощадбанк (717 кредита на 959 млн гривен).

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Впрочем, наибольшие по сумме кредитные портфели сформировали коммерческие банки.

Напомним, действие программы доступных кредитов "5-7-9" будет продолжено на 2021 год в том виде, в котором она работает сейчас. Эта программа используется для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.

Получить государственную финансовую поддержку могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн гривен.

Также ранее замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив рассказала, с какими сложностями сталкиваются украинские предприниматели, которые хотят воспользоваться государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%".

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